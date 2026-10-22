Alerta Mundial... Confirman primera muerte en humanos del virus Shamonda en Francia; no existen vacunas para prevenir la infección

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    Alerta Mundial... Confirman primera muerte en humanos del virus Shamonda en Francia; no existen vacunas para prevenir la infección
    Las autoridades francesas investigan el fallecimiento de un paciente infectado con el virus Shamonda, un patógeno asociado principalmente al ganado y transmitido por insectos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Francia investiga la primera muerte humana asociada al virus Shamonda. Conoce cómo se transmite, qué síntomas causa en animales y por qué no existe una vacuna

Las autoridades sanitarias de Francia investigan el primer caso humano conocido de infección por el virus Shamonda, después de que un paciente falleciera a principios de octubre de 2026. El caso llamó la atención de los organismos de vigilancia epidemiológica porque este patógeno se había relacionado principalmente con enfermedades en animales.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la persona fallecida padecía una enfermedad previa grave que aumentaba su vulnerabilidad. Por ahora, los especialistas buscan establecer si el virus provocó directamente la muerte o si contribuyó al deterioro de su estado de salud.

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) mantiene el seguimiento del caso junto con las autoridades francesas. Las evaluaciones iniciales apuntan a que el episodio no representa un riesgo elevado para la población general, aunque la investigación continúa para determinar cómo ocurrió la infección.

¿QUÉ ES EL VIRUS SHAMONDA Y CÓMO SE TRANSMITE?

El virus Shamonda (SHAV) pertenece al serogrupo Simbu, dentro del grupo de los orthobunyavirus, y está relacionado con otros patógenos que afectan al ganado, como los virus de Schmallenberg y Akabane.

Su principal vía de transmisión es la picadura de insectos vectores, especialmente pequeños dípteros del género Culicoides. Estos insectos pueden propagar el virus entre animales y representan un desafío para la vigilancia veterinaria, particularmente en regiones con actividad ganadera.

La infección afecta principalmente a bovinos, aunque también puede presentarse en ovejas, cabras, alpacas y caballos. En animales, los efectos varían según la especie y las condiciones de cada ejemplar. Entre los problemas descritos se encuentran fiebre, decaimiento, pérdida de apetito y disminución de la producción de leche.

¿QUÉ INVESTIGAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS?

Las primeras evaluaciones apuntan a que el paciente pudo infectarse en el este de Francia, donde se había detectado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano europeos.

Los especialistas buscan identificar la vía exacta de transmisión y determinar si existieron circunstancias particulares que facilitaron la infección. También analizan la relación entre el patógeno y el fallecimiento, debido a los antecedentes médicos del paciente.

Otro punto de vigilancia es la posible aparición de nuevos casos. La detección de una infección humana no significa automáticamente que exista transmisión sostenida entre personas. Hasta el momento, la información disponible no demuestra que el virus se propague directamente de una persona a otra.

SIN VACUNA DISPONIBLE Y CON EFECTOS EN EL GANADO

Uno de los principales retos frente al virus Shamonda es que no existen vacunas comercializadas específicamente para prevenir esta infección, ni para uso humano ni veterinario. Por ello, la vigilancia de los insectos vectores y el seguimiento de los animales infectados son aspectos importantes para reducir su propagación.

En el sector ganadero, el patógeno también genera preocupación por sus posibles efectos económicos. Un estudio de vigilancia zoosanitaria realizado en nueve granjas lecheras francesas reportó caídas de hasta 75% en la producción de leche en rebaños afectados, aunque el impacto puede variar entre explotaciones.

En animales gestantes, las infecciones por virus relacionados del serogrupo Simbu pueden asociarse con problemas reproductivos y alteraciones en el desarrollo fetal. Por eso, la detección y el seguimiento veterinario resultan relevantes en las regiones donde circulan estos patógenos.

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¿REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA POBLACIÓN?

La muerte registrada en Francia abre nuevas preguntas sobre la posibilidad de que el virus Shamonda afecte a los seres humanos, pero un caso aislado no basta para establecer el alcance del riesgo sanitario.

Por ahora, la evaluación de las autoridades europeas no señala una amenaza elevada para la población general. La investigación se centra en esclarecer las circunstancias del contagio y la relación del virus con el fallecimiento.

El caso también pone de relieve la importancia de la vigilancia conjunta de la salud humana y animal, especialmente cuando los patógenos circulan entre el ganado y los insectos que pueden transmitirlos. Los resultados de las investigaciones permitirán precisar qué ocurrió en Francia y qué implicaciones tiene para la vigilancia epidemiológica europea.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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