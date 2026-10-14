Inicia la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027: ¿qué vacunas se aplican y en qué lugares?

CDMX.- La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, haciendo un llamado a la población a participar en la aplicación de vacunas que ayuden a prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante esta época. La temporada de frentes fríos en México comenzó en septiembre de 2026 y finalizará en mayo de 2027, con un pronóstico de 56 sistemas frontales según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Por ello, la protección ante las bajas temperaturas y otros fenómenos climatológicos es importante. Las enfermedades respiratorias más comunes en esta temporada, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son el resfriado, la gripe, bronquitis, neumonía y el Covid-19. ¿QUÉ VACUNAS SE APLICARÁN? Las vacunas que se aplicarán durante esta campaña son contra: -Influenza -COVID-19 -Neumococo

Además, también se añadió la aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), para personas embarazadas que se encuentran entre las 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de brindar protección al bebé contra el virus desde sus primeros meses de vida. ¿EN DÓNDE SE REALIZA ESTA APLICACIÓN? Para consultar el lugar donde puedes aplicarte estas vacunas, ingresa al buscador habilitado en el portal digital del Gobierno de México: dondemevacuno.salud.gob.mx o llama directamente al 079 para recibir orientación sobre a dónde puedes acudir. Una vez dentro del sitio web, ingresa los datos que se te solicitan para conocer los centros de salud con vacunas disponibles: tipo de vacuna, entidad federativa, municipio y grupo de edad. Cada grupo se divide en:

-De 6 a 11 meses. -De 1 a 9 años. -De 10 a 49 años. Posteriormente, identifica tu puesto de vacunación más cercano con el mapa interactivo y consulta la dirección en la tabla que aparece debajo, además del nombre de la vacuna disponible y el horario de atención. ¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE CON PRIORIDAD? La campaña de vacunación nacional está dirigida a la población en general. No obstante, la institución de salud hace un llamado a atender con prioridad a los grupos vulnerables, como los son: -Niños y niñas menores de cinco años. -Personas de 60 años y más. -Personas con enfermedades que aumentan el riesgo de presentar complicaciones. -Personal de salud médico. -Personas embarazadas (con excepción de la vacuna contra neumococo). ¿QUÉ HAY QUE SABER DE LA APLICACIÓN DE ESTA VACUNA? Antes de aplicarte alguna vacuna, asegúrate de contar siempre con tu cartilla o registro de vacunación. También es importante que identifiques si no presentas alguna condición grave, como fiebre alta, que pueda ser un obstáculo en la aplicación.

En caso de dudas, pregunta sobre los posibles efectos secundarios e informa al personal de salud si has tenido alguna reacción alérgica grave a una dosis anterior o algún componente de la vacuna. También es relevante que menciones si padeces alguna enfermedad crónica o estás consumiendo algún medicamento o tratamiento.