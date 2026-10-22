$!Saltillo: Concentra transporte privado 85% de viajes; se pierden 58 horas en el tráfico

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que el 15 por ciento de los saltillenses viajan en transporte público por 85 por ciento lo hacen en el privado. De acuerdo con la investigación Costo del Tráfico 2026 publicada este mes de octubre, la Zona Metropolitana de Saltillo es una de las que tiene el menor porcentaje de uso de los medios públicos de transporte.

El estudio hecho también por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) y Dat’s Why, comparó las 44 principales zonas metropolitanas de México y reveló que solo Mexicali con 5 por ciento y Ciudad Juárez con 10 por ciento tienen un porcentaje menor a la capital de Coahuila. La Paz y Chihuahua comparten la misma proporción que Saltillo. El estudio toma en cuenta como transporte privado los siguientes medios de transporte: automóvil, camioneta, motocicleta, motoneta, transporte escolar y taxi por aplicación, mientras que en la categoría de transporte público se consideran el camión, el autobús, la combi y el taxi de sitio.

🚗 El tráfico en 44 zonas metropolitanas de México cuesta, en promedio, $5,645 y 111 horas al año por persona.En el estudio Costo del tráfico 2026, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why analizaron los traslados de 32.5 millones de personas. El costo promedio equivale a 18 días de salario, mientras que el tiempo perdido representa 4.6 días completos al año.Los usuarios de transporte público, que representan el 40% de las personas que se trasladan, concentran 57% de las horas perdidas y el 55% del costo de oportunidad. En promedio, pierden 140 horas y $7,294 al año, frente a 94 horas y $4,811 entre quienes usan vehículo privado.Cinco zonas metropolitanas concentran dos terceras partes del costo: Ciudad de México ($81.7 mil millones), Monterrey ($19 mil millones), Guadalajara ($17.5 mil millones), Tijuana ($7.1 mil millones) y Puebla-Tlaxcala ($7 mil millones).Consulta el estudio completo y las boletas por ciudad: https://t.co/CvLdb8t8Sj#Movilidad #Tráfico #Competitividad — IMCO (@imcomx) October 20, 2026

CUESTA MÁS DE 3 MIL PESOS AL AÑO La investigación del IMCO también reveló que los saltillenses pierden al año 58 horas -equivalente a 2.4 días- y 3 mil 454 pesos en el tráfico. El costo anual de la congestión es de 1.6 mil millones de pesos. Detalló que el costo del tráfico representa el dinero equivalente a las horas en el tráfico que podrían aprovecharse en otras actividades si no hubiese congestión, mientras que las horas en el tráfico es el tiempo adicional que las personas pasan trasladándose debido a la congestión vehicular, en comparación con lo que tardarían si no hubiera tráfico.

Dicho de otra manera, los cálculos se hacen considerando el tiempo y el dinero que deja de ganar cuando en el tráfico se viaja más lento de lo normal, lo que el estudio llama “congestión” pero también puede conocerse como “atorones” o “embotellamientos” o congestiones. No deben confundirse con el dinero o tiempo invertido por una persona al año en movilidad, ya sea pública o privada. Los traslados en transporte público le cuestan a cada saltillense 4 mil 71 pesos y 69 horas al año. Aquellos en transporte privado tienen un valor de 3 mil 345 pesos y 56 horas anuales.

A la escuela, los viajes tardan en promedio 25.8 minutos en transporte público por 14 minutos en el privado. Al trabajo se promedian 32 minutos en el público y 27.3 en el privado. SALTILLO ENTRE LAS MENOS AFECTADAS POR COSTO El ranking realizado por el IMCO expuso que en los indicadores anteriores, la de Saltillo es de las mejor posicionadas. En el costo per cápita, Saltillo ocupó el lugar 38, mientras que la lista la encabezó la Ciudad de México con 10 mil 721 pesos anuales, seguida de Puerto Vallarta con 9 mil 974 y Guadalajara con 8 mil 728.

Respecto a las horas perdidas, Saltillo ocupó el lugar 42 de 44, solo por arriba de Hermosillo con 57 y Culiacán con 55 horas. Este rubro también lo encabezó la Ciudad de México con 211 horas anuales con Oaxaca en segundo lugar con 175 y Puerto Vallarta con 171. A nivel nacional, el IMCO señaló que cada persona que se traslada pierde, en promedio, 111 horas al año por la congestión, con un costo de 5 mil 645 pesos, equivalente a casi 18 días de salario mínimo.

Asimismo expuso que “los usuarios de transporte público se ven desproporcionadamente más afectados por la congestión vehicular. En comparación con los usuarios de vehículos privados, pierden más horas per cápita al año exclusivamente en el tráfico (140 frente a 94), lo que se traduce en un mayor costo anual por persona ($7 mil 294 frente a $4 mil 811)”. TRANSPORTE PÚBLICO VA EN RECUPERACIÓN A partir del año pasado, el transporte público en Saltillo ha comenzado a incrementar su oferta revirtiendo una tendencia que se había presentado en años anteriores.

Desde octubre del 2025 se implementaron dos rutas troncales gratuitas con 35 unidades y tras un año en operación alcanzó los 7 millones de traslados que significan un ahorro de 95 millones de pesos, de acuerdo al Gobierno Municipal de Saltillo. Asimismo se implementaron tres nuevas rutas alimentadoras, la RS-714, RS-711 y RS-716, cubriendo zonas como la prolongación Otilio González, el bulevar Mirasierra, la colonia Hacienda Narro, la prolongación Urdiñola y los hospitales públicos más importantes como el Hospital General, el ISSSTE y el Materno Infantil.

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Tráfico Vialidad A20

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