Santos Laguna hace historia: vence 2-0 a Pumas y consigue seis triunfos consecutivos por primera vez

Santos Laguna escribió una página inédita en su historia. Con el triunfo 2-0 sobre Pumas de la UNAM en el Estadio Corona, los Guerreros consiguieron por primera vez seis victorias consecutivas en la Liga MX, una marca que ninguna generación anterior había logrado y que confirmó su resurgimiento en el Apertura 2026. El equipo dirigido por Renato Paiva firmó la hazaña en la Jornada 13. Eduardo “Mudo” Aguirre abrió el marcador apenas al minuto 6, mientras que Franco Pardo puso cifras definitivas al 80’, desde el punto penal, para asegurar una noche histórica frente a la afición lagunera.

El encuentro cambió desde el silbatazo inicial. Nathan Silva dejó a Pumas con diez futbolistas tras recibir tarjeta roja al minuto 2, un golpe que obligó a los universitarios a modificar su planteamiento. Santos aprovechó la oportunidad: encontró el primer tanto cuatro minutos después y tomó el control para no soltarlo. Aunque el marcador se mantuvo cerrado durante buena parte del compromiso, los laguneros administraron su ventaja y evitaron una reacción. Carlos Acevedo y la zaga albiverde sostuvieron la diferencia frente a unos Pumas que buscaban mantenerse cerca de los puestos de clasificación. La tranquilidad llegó en la recta final. Una mano de Rubén Duarte dentro del área provocó la pena máxima que Franco Pardo convirtió en el 2-0.

La anotación desató la celebración en Torreón: ya no se trataba solamente de tres puntos, sino de un registro que había resistido distintos planteles, entrenadores y épocas del club. La sexta victoria completó un recorrido que comenzó con el 2-1 sobre FC Juárez y continuó con el 3-2 ante Toluca, el 1-0 sobre Pachuca, el 2-1 frente al Atlético de San Luis y la goleada 5-0 contra Querétaro. Antes de este partido, el equipo había igualado las rachas de cinco triunfos alcanzadas en campañas como Apertura 2007, 2011 y 2013 y Clausura 2012. El contraste con el inicio del torneo es contundente. Santos apenas rescató un punto en sus primeros siete encuentros, con seis derrotas y un empate; ahora suma 19 unidades y vuelve a meterse en la pelea por la Liguilla. Paiva transformó una escuadra que parecía destinada a sufrir en uno de los equipos más encendidos del campeonato. La reacción también tiene protagonistas. Tahiel Jiménez llegó después de marcar cinco goles en dos partidos, incluidos tres contra Querétaro. Ezequiel Bullaude y Eduardo Aguirre han dado peso al ataque, mientras el trabajo colectivo convirtió la buena racha en un récord institucional. Pumas, por su parte, sufrió otro tropiezo ante un rival directo y se quedó con 16 puntos. Para Santos, el triunfo significa más que una estadística: su afición presenció en el Corona la noche en que los Guerreros derribaron la barrera histórica de los cinco triunfos al hilo.