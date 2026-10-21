París, capital del universo y de la libertad

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    París, capital del universo y de la libertad
    AP
Catón
por Catón

COMPARTIR

TEMAS


protestas
A20

Localizaciones


París

Lamento con sinceridad los problemas por los que ahora está pasando la nación de Victor Hugo, de Balzac, de Flaubert, de Proust y de Brigitte Bardot

“Se admiraba un portugués / al ver que en su tierna infancia / todos los niños de Francia / sabían hablar francés. / ‘Arte diabólica es / –decía torciendo el mostacho– / que para hablar el gabacho / un hidalgo en Portugal / llega a viejo y lo habla mal, / y aquí lo parla un muchacho”. Bella lengua es la francesa. Se atribuye a Carlos Quinto haber dicho que ese idioma es para hablar con las mujeres; el italiano con los hombres; el alemán con los caballos y el español con Dios. Lo dijo él, que hablaba en alemán. Yo estudié francés en el bachillerato. Mi maestra fue Romanita Herrera, de rostro angelical y cuerpo sembrador de tentaciones. Era apenas un poco mayor que nosotros, sus alumnos, que por extraña circunstancia no podíamos pronunciar la u francesa, y una y otra vez le pedíamos que nos dijera cómo se pronuncia. Ella, sin recelar de la sospechosa asiduidad con que se lo pedíamos, alargaba los labios en la pronunciación, y nosotros adelantábamos los nuestros como en imaginario beso. Con sus lecciones sentí yo que dominaba ya la lengua de Verlaine, y en un restorán de París pedí un vino cuyo nombre aparecía al pie de la carta. El camarero me informó cortésmente que tal era el nombre del propietario del local. Haciendo a un lado ese episodio, lamento con sinceridad los problemas por los que ahora está pasando la nación de Victor Hugo, de Balzac, de Flaubert, de Proust y de Brigitte Bardot. Pienso que París es la capital del universo, y que todos los humanos llevamos en nosotros algo de ese país al que el mundo debe muchos inventos, entre ellos el de la libertad. No entiendo muy bien lo que está sucediendo en Francia –tampoco entiendo muy bien lo que está sucediendo en México–, pero de corazón deseo que todos los franceses recuerden que junto con la libertad sus ancestros inventaron también la razón... Cuatro niños de corta edad, los cuatro de diversas nacionalidades, veían a través de la cerradura de la puerta a una pareja que hacía el amor. Dijo el inglesito: “Se están peleando”. Dijo el americanito: “No. Están jugando luchas”. Dijo el mexicanito: “No. Están haciendo el amor”. Dijo el francesito: “Y muy mal”... El escritor francés le dijo a su colega norteamericano: “Estoy escribiendo un libro que seguramente interesará a mis lectores, y a mis lectoras más. Se llama ‘Cien posiciones para hacer el amor’”. “¿Cien posiciones? –se sorprendió el estadounidense–. Yo solamente conozco una”. “¿Cuál es?” –inquirió el escritor. “La natural –respondió el otro–. La más tradicional; la del misionero. La mujer se pone de espaldas, y el hombre se coloca sobre ella”. “¡Ah! –se entusiasmó el francés–. ¡‘Ciento una posiciones para hacer el amor’!”... Un visitante le preguntó a un parisino: “Me llama mucho la atención esa costumbre que tienen ustedes, los franceses, de besarles la mano a las mujeres”. “Bueno, mon ami –respondió el galo–. Por algún lado hay que empezar”... Cierto periodista especializado en materias religiosas viajó de Madrid a París en busca del Abate Lera, teólogo de fama. Iba por una calle buscando su convento cuando se le acercó un sujeto de sospechosa traza y le dijo: “¿Una muchacha, Monsieur?”. “No” –rechazó el viajero. “¿Un muchacho?”. “Tampoco. Estoy buscando un abate”. Replicó el tipo: “Se puede conseguir, pero le saldrá un poco más caro”... Babalucas vio una película porno hecha en Francia. En el curso de una tórrida escena el badulaque comentó, despectivo: “¡Mira dónde anda el pendejo! ¡No sabe que a las mujeres se les besa en la boca!”... Alguien le preguntó a un francés: “¿Qué prefieres: el vino o el sexo?”. Respondió: “¿Borgoña o Burdeos?”... FIN.

Ley de rentas: Atenta Brugada contra la propiedad privada
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


protestas
A20

Localizaciones


París

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El arte también factura

NosotrAs: El arte también factura
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

¿Te preocupa no tener un propósito en la vida?

¿Te preocupa no tener un propósito en la vida?
El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre.

Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos
La flor de cempasúchil se utiliza en la medicina tradicional para aliviar molestias digestivas y cólicos; sus compuestos también despiertan interés por sus propiedades antioxidantes.

Cempasúchil: de los altares de Día de Muertos a sus posibles beneficios para la salud
El actor de Televisa falleció este 20 de octubre de 2026. Tras sufrir un secuestro en 2012 y alejarse de las telenovelas, encontró una nueva fuente de ingresos con la venta de tacos en la Ciudad de México.

Fallece Carlos Miguel Suárez, actor de Televisa en ‘Dos mujeres, un camino’ y quien terminó vendido tacos
Advertencia. La supuesta fecha de ‘Prófugos del Anexo’ en Saltillo comenzó a circular en redes sociales tras la reciente presentación de Julión Álvarez en la ciudad.

¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte