Alertan sobre estafas dirigidas a fans de artistas; advierten robo de datos en portales falsos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 10 abril 2026
    Alertan sobre estafas dirigidas a fans de artistas; advierten robo de datos en portales falsos
    La Policía Cibernética de la SSC CDMX pidió verificar enlaces y no compartir datos personales para evitar fraudes dirigidos a seguidores de artistas GEMINI

La Policía Cibernética advirtió sobre portales falsos que buscan robar datos mediante promociones exclusivas y enlaces fraudulentos

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a los seguidores de artistas y grupos musicales sobre estafas digitales que buscan robar información personal mediante portales falsos. De acuerdo con la autoridad, los ciberdelincuentes se aprovechan de tendencias, gustos musicales y la inmediatez de la información para cometer estos ilícitos.

Según la dependencia, los engaños se difunden a través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea. En estos espacios, los delincuentes elaboran mensajes atractivos que prometen experiencias exclusivas con artistas, accesos anticipados a eventos, material inédito o beneficios especiales, los cuales incluyen enlaces que redirigen a sitios fraudulentos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/alertan-por-nueva-modalidad-de-extorsion-falsos-trabajadores-de-cfe-exigen-pagos-para-evitar-corte-de-luz-HD19833334
$!Alertan sobre estafas dirigidas a fans de artistas; advierten robo de datos en portales falsos

ADVIERTEN SOBRE PÁGINAS QUE IMITAN PLATAFORMAS OFICIALES

La Policía Cibernética explicó que los mensajes suelen incluir frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”, con el objetivo de generar urgencia y atraer a los usuarios. Una vez que ingresan, las personas son dirigidas a páginas que imitan la apariencia de plataformas oficiales para obtener datos personales o credenciales de acceso.

En algunos casos, los delincuentes también se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas. Además, los sitios fraudulentos pueden contener formularios que solicitan iniciar sesión con cuentas reales, lo que permite a los responsables obtener contraseñas y acceder a información sensible.

$!Alertan sobre estafas dirigidas a fans de artistas; advierten robo de datos en portales falsos

SEÑALAN RIESGOS ASOCIADOS AL ROBO DE INFORMACIÓN

La autoridad señaló que, además del robo de datos personales y financieros, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos, entre ellos fraudes bancarios o la comercialización de datos en mercados ilegales.

Indicó que la emoción y el entusiasmo ante supuestos beneficios exclusivos contribuyen a que los usuarios no verifiquen la autenticidad de los portales antes de proporcionar información.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA

Con el objetivo de prevenir este tipo de delitos, la Policía Cibernética emitió diversas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas destacan no dar clic en enlaces sospechosos y verificar la dirección URL antes de ingresar datos personales.

También se recomienda no compartir contraseñas o información bancaria en sitios no confiables, activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales. Asimismo, se sugiere desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones que resulten “demasiado buenas para ser verdad”.

La dependencia aconseja revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones, mantener actualizado el dispositivo, el navegador y el antivirus, y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para realizar operaciones importantes. Igualmente, pidió reportar cualquier página o mensaje sospechoso.

https://vanguardia.com.mx/informacion/alertan-sobre-apps-montadeudas-advierten-extorsion-digital-y-fraude-mediante-prestamos-rapidos-MO19714008

CANALES PARA REPORTAR INCIDENTES

La Unidad de Policía Cibernética invitó a la ciudadanía a reportar situaciones relacionadas con estos fraudes a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También se pueden realizar reportes en las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

La autoridad reiteró que el objetivo de estas acciones es fortalecer la prevención y reducir los riesgos asociados a estafas digitales dirigidas a seguidores de artistas y contenidos musicales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberseguridad
Conciertos
Estafas

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?