$!Alertan sobre estafas dirigidas a fans de artistas; advierten robo de datos en portales falsos

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a los seguidores de artistas y grupos musicales sobre estafas digitales que buscan robar información personal mediante portales falsos. De acuerdo con la autoridad, los ciberdelincuentes se aprovechan de tendencias, gustos musicales y la inmediatez de la información para cometer estos ilícitos. Según la dependencia, los engaños se difunden a través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea. En estos espacios, los delincuentes elaboran mensajes atractivos que prometen experiencias exclusivas con artistas, accesos anticipados a eventos, material inédito o beneficios especiales, los cuales incluyen enlaces que redirigen a sitios fraudulentos.

ADVIERTEN SOBRE PÁGINAS QUE IMITAN PLATAFORMAS OFICIALES La Policía Cibernética explicó que los mensajes suelen incluir frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”, con el objetivo de generar urgencia y atraer a los usuarios. Una vez que ingresan, las personas son dirigidas a páginas que imitan la apariencia de plataformas oficiales para obtener datos personales o credenciales de acceso. En algunos casos, los delincuentes también se hacen pasar por artistas, equipos de gestión o plataformas reconocidas. Además, los sitios fraudulentos pueden contener formularios que solicitan iniciar sesión con cuentas reales, lo que permite a los responsables obtener contraseñas y acceder a información sensible.

SEÑALAN RIESGOS ASOCIADOS AL ROBO DE INFORMACIÓN La autoridad señaló que, además del robo de datos personales y financieros, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos, entre ellos fraudes bancarios o la comercialización de datos en mercados ilegales. Indicó que la emoción y el entusiasmo ante supuestos beneficios exclusivos contribuyen a que los usuarios no verifiquen la autenticidad de los portales antes de proporcionar información. RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA Con el objetivo de prevenir este tipo de delitos, la Policía Cibernética emitió diversas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas destacan no dar clic en enlaces sospechosos y verificar la dirección URL antes de ingresar datos personales. También se recomienda no compartir contraseñas o información bancaria en sitios no confiables, activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales. Asimismo, se sugiere desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones que resulten “demasiado buenas para ser verdad”. La dependencia aconseja revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones, mantener actualizado el dispositivo, el navegador y el antivirus, y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para realizar operaciones importantes. Igualmente, pidió reportar cualquier página o mensaje sospechoso.

CANALES PARA REPORTAR INCIDENTES La Unidad de Policía Cibernética invitó a la ciudadanía a reportar situaciones relacionadas con estos fraudes a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También se pueden realizar reportes en las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX. La autoridad reiteró que el objetivo de estas acciones es fortalecer la prevención y reducir los riesgos asociados a estafas digitales dirigidas a seguidores de artistas y contenidos musicales.

Publicidad

Temas

Ciberseguridad Conciertos Estafas

Localizaciones

México

