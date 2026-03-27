$!Alertan sobre apps ‘montadeudas’: advierten extorsión digital y fraude mediante préstamos rápidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), a través de su Policía Cibernética de la Ciudad de México, alertó sobre casos de extorsión digital y fraudes cometidos mediante aplicaciones no reguladas de préstamos rápidos conocidas como “montadeudas”. De acuerdo con la dependencia, en los últimos meses estas plataformas han captado usuarios con promesas de créditos inmediatos, sin revisión en el buró de crédito y con requisitos mínimos. No obstante, tras instalarse en los dispositivos móviles, las aplicaciones solicitan acceso a contactos, cámara, galería y ubicación, información que posteriormente es utilizada para hostigar y amenazar tanto a la persona solicitante como a su red de contactos.

MODUS OPERANDI DEL FRAUDE La Policía Cibernética indicó que el esquema detectado incluye depósitos menores al monto ofrecido inicialmente, así como condiciones abusivas con intereses elevados y plazos muy cortos de pago. Cuando el usuario no logra cubrir la deuda, comienza una campaña de acoso digital. Entre las prácticas identificadas se encuentran la difamación, la manipulación de imágenes y el envío de amenazas dirigidas a la víctima y a sus contactos, con el objetivo de presionar el pago de cantidades indebidas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE FRAUDE Ante este panorama, la autoridad emitió diversas recomendaciones dirigidas a usuarios de la red pública de internet y de tiendas de descarga de aplicaciones. Entre las principales medidas se encuentra verificar la legalidad de la aplicación antes de instalarla y consultar si está registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, evitando aquellas que no cuenten con datos de contacto oficiales. También se sugiere revisar los permisos solicitados por las aplicaciones y no otorgar acceso a información personal sin justificación, así como evitar compartir datos personales o bancarios a través de redes sociales o servicios de mensajería. Las autoridades recomiendan investigar opiniones y denuncias previas sobre la aplicación y acudir únicamente a instituciones financieras reguladas para solicitar préstamos. La Policía Cibernética indicó además que no se deben aceptar depósitos no solicitados, ya que podrían tratarse de una táctica de extorsión. Asimismo, pidió exigir contratos claros y por escrito antes de aceptar cualquier préstamo.

QUÉ HACER EN CASO DE HOSTIGAMIENTO La SSC señaló que, en caso de recibir llamadas o mensajes de acoso, es importante bloquear y denunciar los números involucrados, además de guardar capturas de pantalla y otras evidencias que puedan respaldar una denuncia. La dependencia subrayó que la prevención es clave, por lo que recomendó informar a familiares y amigos sobre este tipo de riesgos. Las autoridades también sugirieron denunciar ante la Condusef, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Policía Cibernética o el Ministerio Público cualquier intento de fraude relacionado con este tipo de aplicaciones.

MEDIDAS PARA VÍCTIMAS DE FRAUDE La SSC recordó que no se debe ceder ante amenazas ni realizar pagos indebidos, ya que esto no detiene el acoso. En caso de haber sido víctima de fraude, recomendó desinstalar la aplicación, cambiar contraseñas, documentar las pruebas y presentar la denuncia correspondiente. Asimismo, puso a disposición el contacto de la Policía Cibernética para reportar aplicaciones fraudulentas o recibir orientación. Las personas pueden comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para conocer alertas y recomendaciones relacionadas con seguridad digital.

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