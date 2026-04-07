Alertan por nueva modalidad de extorsión: falsos trabajadores de CFE exigen pagos para evitar corte de luz

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/ 7 abril 2026
    Alertan por nueva modalidad de extorsión: falsos trabajadores de CFE exigen pagos para evitar corte de luz
    La Comisión Federal de Electricidad recomendó verificar credenciales y no realizar pagos en efectivo para evitar fraudes VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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Usuarios reportan avisos apócrifos y visitas de supuestos empleados que piden dinero por multas o cambios de medidor inexistentes

Usuarias y usuarios de distintas localidades de México han reportado la aparición de avisos colocados en domicilios particulares que forman parte de una modalidad de extorsión en la que personas se hacen pasar por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los documentos, considerados apócrifos, advierten sobre supuestas multas o amenazas de corte del servicio eléctrico, con el objetivo de engañar a los usuarios y solicitar pagos indebidos.

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ESTAFADORES REALIZAN SUPUESTOS OPERATIVOS PARA CAMBIAR MEDIDORES

Una de las variantes detectadas consiste en la visita de personas uniformadas con vestimenta similar a la del personal de la CFE. Los individuos aseguran realizar un cambio de medidor como parte de un “operativo especial”.

Durante la inspección, los supuestos trabajadores señalan presuntas irregularidades en el inmueble, como anomalías en el medidor o falta de sellos, e intentan obtener dinero en efectivo para evitar sanciones o multas.

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MODUS OPERANDI DETECTADO EN DENUNCIAS CIUDADANAS

De acuerdo con testimonios, los extorsionadores dejan hojas impresas en los domicilios, principalmente los viernes por la tarde. En ellas notifican al usuario que dispone de 12 horas para pagar cantidades que oscilan entre 5 mil y 20 mil pesos.

Los avisos indican que el medidor presenta irregularidades y contienen un número telefónico falso al que se solicita comunicarse “para solucionar el problema”. Durante la llamada, los presuntos responsables afirman que se trata de una falta grave y que la multa es obligatoria.

Posteriormente, una persona que se presenta como “Jefe de Área de CFE”, en algunos casos con perfiles falsos creados en la red profesional LinkedIn, vuelve a contactar a la víctima. En esa comunicación ofrece reducir la supuesta multa y proporciona una cuenta bancaria personal para realizar el depósito.

CFE EMITE RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES

Ante esta situación, la Comisión Federal de Electricidad emitió recomendaciones para prevenir que los usuarios sean víctimas de esta modalidad de extorsión:

- Verificar la identidad de quienes se presenten como trabajadores. El personal de la CFE debe portar credencial oficial vigente con fotografía, logotipos institucionales y uniforme. Los usuarios pueden solicitarla e incluso tomar fotografía como respaldo.

- No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a personas que acudan al domicilio. Los pagos únicamente deben efectuarse en centros autorizados o mediante los canales institucionales.

- Confirmar la veracidad de avisos o documentos. Antes de permitir el acceso o realizar cualquier pago, se recomienda comunicarse al 071 y proporcionar el número de servicio, fotografía del medidor o del documento recibido.

Denunciar cualquier intento de extorsión. Esto puede hacerse en oficinas de la CFE o mediante denuncias ante autoridades competentes.

MANTIENEN COORDINACIÓN NACIONAL PARA DETECTAR PATRONES DE FRAUDES

La Comisión Federal de Electricidad informó que mantiene coordinación entre las distintas divisiones de distribución a nivel nacional para identificar patrones comunes y fortalecer medidas preventivas.

Asimismo, la empresa pública ha implementado protocolos de atención y verificación que permitan distinguir al personal legítimo de falsos trabajadores.

CFE MANTIENE INVESTIGACIONES Y REALIZA DENUNCIAS

La CFE señaló que ha iniciado investigaciones formales para documentar los incidentes y recopilar información directa de las personas afectadas. También ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.

Estas acciones han derivado en la detención de varios individuos presuntamente involucrados en este tipo de fraude.

La Comisión Federal de Electricidad reiteró su compromiso de garantizar la seguridad del suministro eléctrico y proteger a los usuarios ante posibles fraudes. La estrategia se enmarca en la política de justicia energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía Luz Elena González Escobar y la directora general de la empresa, Emilia Calleja Alor.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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