$!Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos

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Durante su participación, la funcionaria detalló el proceso de registro, los documentos requeridos y las condiciones de cobertura del programa social dirigido a personas con discapacidad permanente en México.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el lunes 16 de marzo.

El próximo periodo de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo de 2026 en todo el país, informó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar.

DÓNDE REALIZAR EL REGISTRO PARA LA PENSIÓN DEL BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El proceso de incorporación se llevará a cabo de manera presencial en los Módulos de Bienestar, que brindarán atención de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

La ubicación de los módulos podrá consultarse en el portal oficial del gobierno federal en internet.

Este programa otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el objetivo de la pensión es contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad permanente.

PENSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENE RANGO CONSTITUCIONAL

La pensión para personas con discapacidad permanente forma parte de los programas sociales que cuentan con rango constitucional, lo que establece su carácter como obligación del Gobierno de México y de las entidades federativas.

Actualmente, 24 estados han firmado convenios de universalidad, lo que permite que el apoyo se otorgue a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad.

A partir de los 65 años, los beneficiarios pasan a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

ESTADOS DONDE EL PROGRAMA ES UNIVERSAL (0-64 AÑOS)

Las entidades que cuentan con convenio de universalidad para otorgar el apoyo a personas de 0 a 64 años son:

- Baja California

- Baja California Sur

- Campeche

- Chiapas

- Colima

- Ciudad de México

- Estado de México

- Guerrero

- Hidalgo

- Michoacán

- Morelos

- Nayarit

- Oaxaca

- Puebla

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

- Zacatecas

ESTADOS DONDE EL REGISTRO ES DE 0 A 29 AÑOS

En ocho estados donde aún no existe convenio de universalidad, el registro se realiza para personas de 0 a 29 años de edad, aunque el apoyo puede extenderse hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

Estos estados son:

- Aguascalientes

- Coahuila

- Chihuahua

- Durango

- Guanajuato

- Jalisco

- Nuevo León

- Querétaro

CALENDARIO DE REGISTRO POR LETRA DE APELLIDO

La Secretaría de Bienestar indicó que el registro se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona solicitante.

El calendario establecido es el siguiente:

- Lunes 23 de marzo: A, B, C

- Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

- Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

- Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

- Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

- Sábado 28 y domingo 29 de marzo: todas las letras