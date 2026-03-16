$!Pensión Bienestar marzo 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 16 al 20 de marzo

A partir de este mes, las pensiones y apoyos que forman parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México realizan la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril de 2026 para millones de derechohabientes en todo el país.

La distribución de recursos comenzó desde el 2 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo, con depósitos que se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

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Los recursos se entregan mediante tarjetas del Banco del Bienestar, institución encargada de efectuar la dispersión de los apoyos sociales del gobierno federal.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, durante marzo más de 18 millones de derechohabientes recibirán sus apoyos, lo que representa una inversión social superior a 104 mil millones de pesos a nivel nacional.

MONTOS DE LOS APOYOS DE LAS PENSIONES PARA EL BIENESTAR

Los programas incluidos en esta dispersión contemplan distintos montos según el tipo de apoyo social.

Las cantidades correspondientes al bimestre marzo-abril son las siguientes:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

- Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

- Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

Estos apoyos forman parte de los programas sociales federales dirigidos a distintos sectores de la población.

CALENDARIO DE PAGOS DEL 16 AL 20 DE MARZO

Durante la tercera semana del mes continúa el calendario de depósitos del bimestre marzo-abril, particularmente para beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar y otros apoyos que utilizan el mismo esquema de dispersión.

El calendario de pagos para esta semana queda establecido de la siguiente manera:

- Lunes 16 de marzo: no hay pagos por ser día inhábil

- Martes 17 de marzo: beneficiarios cuyo primer apellido inicia con M

- Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O

- Jueves 19 de marzo: P, Q

- Viernes 20 de marzo: R

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas bancarias de los derechohabientes.