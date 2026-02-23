García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’

El operativo federal para detener a Nemesio Oseguera Cervantes , alias “ El Mencho ”, derivó en uno de los episodios más violentos recientes en México, con un saldo confirmado de 62 personas fallecidas . Así lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , durante la conferencia matutina del 23 de febrero de 2026.

Los hechos se concentraron principalmente en el municipio de Tapalpa, en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos armados y reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra instalaciones.

El funcionario detalló que las agresiones ocurrieron tras la acción de las autoridades contra el líder criminal, lo que provocó una respuesta armada coordinada en distintos puntos de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo contra ‘El Mencho’ deja 26 muertos en Jalisco, incluida una mujer embarazada

BALANCE OFICIAL DE MUERTES Y AGRESIONES

Durante su intervención, el secretario presentó el recuento de víctimas y ataques registrados tras el operativo, destacando la magnitud de la confrontación entre fuerzas federales y el grupo criminal.

“En cobardes ataques después de la acción para la detención de ‘El Mencho’ se registraron 27 cobardes agresiones en Jalisco contra la autoridad donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la FG del estado, en estos hechos perdió al vida una mujer, se contabilizaron 30 delincuentes que perdieron la vida en estos ataques, en Michoacán perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de corporaciones fueron lesionados”.

El balance incluye la muerte de elementos de la Guardia Nacional, personal de seguridad penitenciaria y un agente estatal, así como presuntos integrantes del CJNG. También se reportaron efectivos lesionados durante los enfrentamientos.

DESPLIEGUE FEDERAL Y RESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES

Ante la violencia registrada, el Gabinete de Seguridad ordenó un despliegue adicional de fuerzas federales para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población. El secretario explicó que las acciones se enfocaron en restablecer la movilidad y retirar bloqueos.

Según informó, el despliegue tuvo como objetivo “proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y bloqueos carreteros”. Las operaciones incluyeron patrullajes, presencia militar en carreteras y acciones coordinadas con autoridades estatales y municipales.

El funcionario destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitió que las actividades cotidianas comenzaran a normalizarse al día siguiente de los hechos.

IDENTIFICACIÓN DE CUERPOS Y PROCEDIMIENTOS

El titular de Seguridad también confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con la identificación de los cuerpos de los presuntos integrantes del CJNG trasladados a la Ciudad de México, incluido Oseguera Cervantes.

Estos procedimientos forman parte de las investigaciones posteriores al operativo, que incluyen peritajes forenses y verificación de identidades para sustentar los procesos judiciales correspondientes.

La confirmación oficial de los fallecidos marca una etapa clave en el seguimiento institucional de los hechos y en la reconstrucción de lo ocurrido durante el enfrentamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’

DATOS CURIOSOS

• El CJNG es considerado uno de los grupos criminales con mayor capacidad armada en México.

• Tapalpa es un destino turístico que pocas veces aparece en escenarios de operativos federales.

• Los narcobloqueos son una táctica recurrente para frenar el avance de autoridades tras operativos.

La magnitud de las pérdidas humanas refleja el nivel de confrontación generado durante el operativo y el impacto inmediato que este tipo de acciones tiene en la seguridad regional.