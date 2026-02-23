44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos
La Operación Lanza del Sur, de los Estados Unidos, interceptó a otra presunta narcolancha en el mar Caribe
El 23 de febrero, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos compartió un informe del Comando Sur, mostrando la destrucción de otra presunta narcolancha en el mar Caribe.
La interceptación de esta supuesta embarcación de narcotráfico suma 44 operaciones contra las organizaciones criminales, catalogadas como terroristas por la administración de Trump, durante su segundo mandato.
En el comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos se detalló que el ataque cinético contra la embarcación, resultó en la muerte de tres personas. Se estima que el total de muertes por los ataques a embarcaciones es de 150, aproximadamente.
‘Inteligencia confirmó que el buque estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos sufrió daños’ detalló el Comando Sur en su informe.
La decisión de disparar el proyectil cinético fue del general Francis L. Donovan. El informe fue compartido por la cuenta oficial de X, del Departamento de Guerra, dirigido por el secretario Pete Hegseth. El comando especializado en la intercepción de las narcolanchas es conocido como: Operación Lanza del Sur. En las descripciones de sus publicaciones, aseguran que sus acciones son para salvaguardar, no solo su territorio, sino el hemisferio oeste.
El operativo del Comando Sur mantiene su objetivo de aniquilar las embarcaciones, presuntamente, que son lideradas por organizaciones criminales de Centroamérica y Suramérica. A pesar de la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien se le denunció como líder del supuesto Cártel de los Soles, las embarcaciones de narcoterrorismo continúan sus operaciones.