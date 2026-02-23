44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 febrero 2026
    44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos
    44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos Vanguardia

La Operación Lanza del Sur, de los Estados Unidos, interceptó a otra presunta narcolancha en el mar Caribe

El 23 de febrero, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos compartió un informe del Comando Sur, mostrando la destrucción de otra presunta narcolancha en el mar Caribe.

La interceptación de esta supuesta embarcación de narcotráfico suma 44 operaciones contra las organizaciones criminales, catalogadas como terroristas por la administración de Trump, durante su segundo mandato.

TE PUEDE INTERESAR: A salto de mata: la vida en fuga de ‘El Mencho’, que evadió captura al menos 20 veces

En el comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos se detalló que el ataque cinético contra la embarcación, resultó en la muerte de tres personas. Se estima que el total de muertes por los ataques a embarcaciones es de 150, aproximadamente.

Inteligencia confirmó que el buque estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos sufrió daños’ detalló el Comando Sur en su informe.

La decisión de disparar el proyectil cinético fue del general Francis L. Donovan. El informe fue compartido por la cuenta oficial de X, del Departamento de Guerra, dirigido por el secretario Pete Hegseth. El comando especializado en la intercepción de las narcolanchas es conocido como: Operación Lanza del Sur. En las descripciones de sus publicaciones, aseguran que sus acciones son para salvaguardar, no solo su territorio, sino el hemisferio oeste.

TE PUEDE INTERESAR: De la marihuana al fentanilo: la evolución del CJNG bajo el mando de ‘El Mencho’

El operativo del Comando Sur mantiene su objetivo de aniquilar las embarcaciones, presuntamente, que son lideradas por organizaciones criminales de Centroamérica y Suramérica. A pesar de la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien se le denunció como líder del supuesto Cártel de los Soles, las embarcaciones de narcoterrorismo continúan sus operaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Antiterrorismo
Ataques
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, contó con intercambio de información con Estados Unidos.

‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?
Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín.

Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Un eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El fenómeno será visible en todo México sin necesidad de equipo especial

Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
El Estadio Corregidora será sede del amistoso internacional este 25 de febrero.

Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’