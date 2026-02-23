44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

El 23 de febrero, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos compartió un informe del Comando Sur, mostrando la destrucción de otra presunta narcolancha en el mar Caribe.

La interceptación de esta supuesta embarcación de narcotráfico suma 44 operaciones contra las organizaciones criminales, catalogadas como terroristas por la administración de Trump, durante su segundo mandato.

En el comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos se detalló que el ataque cinético contra la embarcación, resultó en la muerte de tres personas. Se estima que el total de muertes por los ataques a embarcaciones es de 150, aproximadamente.

‘Inteligencia confirmó que el buque estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos sufrió daños’ detalló el Comando Sur en su informe.