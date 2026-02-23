$!ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’

El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’; sin embargo, tras un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra uniformados, se registraron varias muertes, entre las que destaca el capo.

Ante estos hechos, políticos, instituciones y organizaciones emitieron un posicionamiento en el que brindaron su respaldo al Gobierno de México por encabezar las acciones, mientras otros emitieron críticas derivadas de la ola de violencia que se desató tras el operativo.

TE PUEDE INTERESAR: Incendian vehículos estacionados en Costco de Puerto Vallarta, Jalisco

ONU EXPRESA SOLIDARIDAD CON MÉXICO TRAS OPERATIVO CONTRA ‘EL MENCHO’

Dentro de este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un comunicado en el que expresó su apoyo: “La ONU en México expresa su solidaridad ante la compleja jornada vivida ayer y sus condolencias por la pérdida de vidas. Lamentamos el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su deber”.

Y agregó: “Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando al Gobierno de México en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada en apego al Estado de Derecho”.