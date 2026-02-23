ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’

/ 23 febrero 2026
    El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’. CUARTOSCURO

Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, murió tras un enfrentamiento contra elementos de seguridad nacional en Jalisco

El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’; sin embargo, tras un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra uniformados, se registraron varias muertes, entre las que destaca el capo.

Ante estos hechos, políticos, instituciones y organizaciones emitieron un posicionamiento en el que brindaron su respaldo al Gobierno de México por encabezar las acciones, mientras otros emitieron críticas derivadas de la ola de violencia que se desató tras el operativo.

ONU EXPRESA SOLIDARIDAD CON MÉXICO TRAS OPERATIVO CONTRA ‘EL MENCHO’

Dentro de este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un comunicado en el que expresó su apoyo: “La ONU en México expresa su solidaridad ante la compleja jornada vivida ayer y sus condolencias por la pérdida de vidas. Lamentamos el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su deber”.

Y agregó: “Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando al Gobierno de México en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada en apego al Estado de Derecho”.

BURÓ CONTRATERRORISMO DE ESTADOS UNIDOS RECONOCE A MÉXICO

De la misma forma, el Buró Contraterrorismo (CT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos brindó sus felicitaciones al Gobierno de México, tras los hechos violentos.

“Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”, dice la publicación en X, donde también compartieron un artículo del medio AP.

ABATIMIENTO DE ‘EL MENCHO’

La operación en Tapalpa estuvo encabezada principalmente por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con el objetivo de capturar a Nemesio Oseguera. Las autoridades confirmaron que, tras detectar su presencia en una zona rural, se desató un intenso enfrentamiento armado que terminó con su abatimiento junto con varios de sus escoltas mientras era trasladado a atención médica.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que El Mencho y su estructura armada atacaron a las fuerzas federales al momento del ingreso al complejo donde se ocultaba, obligando a repeler la agresión.

El plan de acción incluyó despliegue terrestre, apoyo aéreo con helicópteros y unidades de inteligencia, y el establecimiento de un cerco militar que permitió neutralizar al objetivo y asegurar armamento pesado que incluía lanzacohetes, vehículos blindados y otros equipos de guerra.

Tras los hechos, se reportaron decenas de víctimas en varios estados a causa de la reacción del CJNG. Según cifras oficiales, el saldo de personas fallecidas superó las cincuenta, entre ellas elementos de la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad así como presuntos integrantes del cartel, además de ataques y bloqueos carreteros en al menos 20 estados de la República que las autoridades han ido levantando.

En cuanto a la cooperación internacional, el Gobierno mexicano confirmó que si bien el operativo fue planeado y ejecutado por fuerzas nacionales, existió colaboración de inteligencia con Estados Unidos a través de mecanismos bilaterales, aunque no hubo participación de tropas extranjeras en el terreno.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

