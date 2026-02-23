Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública

CDMX.- Elon Musk hizo señalamientos contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al insinuar que sus posicionamientos en materia de seguridad responden a instrucciones de cárteles, en un contexto marcado por hechos violentos reportados en distintas entidades tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El comentario se produjo luego de que se difundiera un fragmento de una conferencia matutina de este lunes 23 de febrero, en el que la mandataria sostuvo que la llamada “guerra contra el narco” es contraria a la ley porque, dijo, implica “un permiso para matar”.

Ante esa postura, Musk afirmó que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel” y agregó que el castigo por desobedecer sería “peor que un plan de mejora del rendimiento”, en una referencia de carácter corporativo.

La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”, entre ellos bloqueos y acciones violentas que afectaron vías de comunicación y operaciones en distintas regiones.

Tras la publicación del señalamiento, se registraron reacciones de usuarios que cuestionaron a Musk por su postura, así como respuestas que defendieron el enfoque de Sheinbaum en materia de derechos humanos y seguridad.

Entre los señalamientos hacia el empresario, algunos usuarios retomaron versiones difundidas por medios estadounidenses sobre presunto consumo de sustancias ilícitas, un tema que él ha negado en ocasiones previas, de acuerdo con la misma información referida en el reporte.