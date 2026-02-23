Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública

Noticias
/ 23 febrero 2026
    Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública
    La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El señalamiento se dio tras declaraciones de la Presidenta y en un contexto de violencia atribuida a la reacción por la muerte de ‘El Mencho’

CDMX.- Elon Musk hizo señalamientos contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al insinuar que sus posicionamientos en materia de seguridad responden a instrucciones de cárteles, en un contexto marcado por hechos violentos reportados en distintas entidades tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El comentario se produjo luego de que se difundiera un fragmento de una conferencia matutina de este lunes 23 de febrero, en el que la mandataria sostuvo que la llamada “guerra contra el narco” es contraria a la ley porque, dijo, implica “un permiso para matar”.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios celebran golpe al CJNG, pero alertan por daños y bloqueos; transporte, el más afectado

Ante esa postura, Musk afirmó que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel” y agregó que el castigo por desobedecer sería “peor que un plan de mejora del rendimiento”, en una referencia de carácter corporativo.

La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”, entre ellos bloqueos y acciones violentas que afectaron vías de comunicación y operaciones en distintas regiones.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa lamenta la muerte de elementos durante operativo del 22 de febrero en Jalisco

Tras la publicación del señalamiento, se registraron reacciones de usuarios que cuestionaron a Musk por su postura, así como respuestas que defendieron el enfoque de Sheinbaum en materia de derechos humanos y seguridad.

Entre los señalamientos hacia el empresario, algunos usuarios retomaron versiones difundidas por medios estadounidenses sobre presunto consumo de sustancias ilícitas, un tema que él ha negado en ocasiones previas, de acuerdo con la misma información referida en el reporte.

El episodio se suma a la discusión pública sobre el enfoque de seguridad y el lenguaje utilizado para describir la estrategia gubernamental, particularmente tras eventos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

