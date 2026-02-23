Planean los demócratas boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión

/ 23 febrero 2026
    Planean los demócratas boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión
    Varios congresistas y senadores demócratas estaría pensando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense, Donald Trump, dará en el Congreso de Estados Unidos. EFE/EPA/Yuri Gripas
EFE
por EFE

Congresos
Informes

Estados Unidos

Donald Trump

Partido Demócrata

Varios demócratas analizan acudir a un mitin paralelo que se llevará a la misma hora que el discurso oficial de Trump

WASHINGTON- Un grupo de legisladores demócratas estaría planeando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pronunciará ante el pleno del Congreso el martes para visibilizar su oposición a las políticas económicas y sociales del republicano, informan este miércoles medios estadounidenses.

Varios congresistas y senadores de la oposición estarían analizando cómo contrarrestar la intervención de Trump, el primer balance de su gestión en su segundo mandato, sin generar un ruido mediático que pueda beneficiar al mandatario.

Varios demócratas estudian acudir al mitin paralelo “Estado de la Unión del Pueblo”, que tendría lugar el martes a la misma hora que el discurso oficial de Trump pero en la Explanada Nacional, muy cerca del Capitolio.

Al acto, según el diario The New York Times, asistirían legisladores demócratas que darían la palabra a ciudadanos que se han visto afectados por las políticas económicas y las decisiones respecto a la atención médica de la Administración de Trump.

Aún se desconoce cuántos demócratas boicotearán la cita en el Congreso para asistir al mitin paralelo o solo ausentarse del evento, en especial porque supone acabar con una tradición de respeto institucional muy arraigada entre los políticos progresistas que implica acudir a los discursos sobre el estado de la Unión incluso cuando se está manifiestamente en contra, aunque luego varios elijan marcharse antes de que este acabe.

Por ello, muchos proponen acudir al Capitolio y permanecer en silencio para mostrar su rechazo, pero evitar la imagen de un Trump aclamado por una audiencia republicana y fiel.

El discurso del republicano, el primero de este segundo mandato, llega en un momento de máxima tensión política marcada por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hoy cumple cinco días sin visos de acuerdo entre demócratas y republicanos.

El escándalo por la publicación de los papeles del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y las acusaciones de encubrimiento a la Administración de Trump serán otros de los puntos críticos que marcarán la cita del martes en el Capitolio.

