FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco

TE PUEDE INTERESAR: El Mencho huyó a zona boscosa y murió tras enfrentamiento muy violento: Sedena

Sin detallar la causa de la muerte, la institución informó que la persona abatida durante el operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde al dirigente criminal identificado como uno de los más buscados a nivel internacional.

La Fiscalía General de la República confirmó la identificación genética del cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación , luego de los hechos registrados en el poblado de Tapalpa.

FISCALÍA DETALLA DILIGENCIAS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ARMAS DE FUEGO

En un comunicado oficial, la FGR señaló:

“La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de los hechos registrados en el poblado de Tapalpa, Jalisco.”

La institución detalló que, como resultado de la intervención, integrantes del Gabinete de Seguridad pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) armamento diverso y a dos personas presuntamente vinculadas con la organización criminal.

“Derivado de lo ocurrido, elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como a dos posibles integrantes de una organización criminal, a quienes se les resolverá su situación jurídica conforme a derecho.”

REALIZAN NECROPSIA E IDENTIFICACIÓN GENÉTICA A CUERPO DE ‘EL MENCHO’

La FGR informó que el Ministerio Público Federal ordenó la realización de diligencias periciales y necropsias correspondientes.

“Asimismo, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México.”

Respecto a la identidad del líder del CJNG, la dependencia precisó:

“Es necesario precisar que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén ‘N’ ya fue identificado genéticamente.”

La Agencia de Investigación Criminal participó en los trabajos periciales que permitieron la confirmación genética.

PERSONAL SE TRASLADÓ A TAPALPA, JALISCO, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DEL CUERPO DE ‘EL MENCHO’

La institución también indicó que personal ministerial y pericial se trasladó a la zona del operativo para continuar con las diligencias correspondientes.

“Personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.”

INVESTIGAN HECHOS VIOLENTOS EN 14 ESTADOS

En relación con los actos violentos registrados tras el operativo, la FGR informó sobre la apertura de múltiples carpetas de investigación.

“Por otro lado, con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco.”

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) coordina estas investigaciones en las entidades afectadas.