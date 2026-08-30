Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte

Si eres estudiante universitario y los gastos de traslado representan una parte importante de tu presupuesto, la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 puede ser una alternativa para recibir apoyo económico.

El programa está diseñado para contribuir con los gastos de transporte de estudiantes de educación superior y favorecer que puedan continuar con sus estudios sin que los costos de traslado se conviertan en un obstáculo para acudir a sus planteles.

Para este nuevo periodo, los interesados deberán cumplir con los criterios establecidos en las reglas vigentes y completar el proceso de incorporación dentro de las fechas señaladas.

¿Cuánto dinero entrega la beca?

Uno de los principales atractivos del programa es el monto del apoyo. Las personas seleccionadas reciben mil 900 pesos cada dos meses durante un periodo de 10 meses por cada ciclo escolar.

Los pagos corresponden a los meses en los que se desarrolla el periodo académico, por lo que julio y agosto quedan fuera del esquema de pagos debido al receso escolar.

La beca puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre y cuando el estudiante continúe cumpliendo las condiciones establecidas por el programa.

¿Quiénes pueden solicitarla?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de educación superior de Michoacán, Chiapas y Zacatecas, quienes además deberán tener hasta 29 años cumplidos.

Otro requisito importante es estudiar en alguna de las instituciones consideradas susceptibles de atención de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Antes de iniciar la solicitud, también será necesario contar con una Llave MX y verificar que la CURP se encuentre certificada.