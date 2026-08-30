Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte

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    Beca Gertrudis Bocanegra 2026: recibe mil 900 pesos para tus traslados; conoce cuándo y cómo registrarte
    La Beca Gertrudis Bocanegra 2026 abrirá un nuevo periodo de inscripción para estudiantes de educación superior de Michoacán, Chiapas y Zacatecas. FOTO: ESPECIAL

Estos son los requisitos, documentos y fechas que debes considerar.

Si eres estudiante universitario y los gastos de traslado representan una parte importante de tu presupuesto, la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 puede ser una alternativa para recibir apoyo económico.

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El programa está diseñado para contribuir con los gastos de transporte de estudiantes de educación superior y favorecer que puedan continuar con sus estudios sin que los costos de traslado se conviertan en un obstáculo para acudir a sus planteles.

Para este nuevo periodo, los interesados deberán cumplir con los criterios establecidos en las reglas vigentes y completar el proceso de incorporación dentro de las fechas señaladas.

¿Cuánto dinero entrega la beca?

Uno de los principales atractivos del programa es el monto del apoyo. Las personas seleccionadas reciben mil 900 pesos cada dos meses durante un periodo de 10 meses por cada ciclo escolar.

Los pagos corresponden a los meses en los que se desarrolla el periodo académico, por lo que julio y agosto quedan fuera del esquema de pagos debido al receso escolar.

La beca puede mantenerse hasta por 40 meses, siempre y cuando el estudiante continúe cumpliendo las condiciones establecidas por el programa.

¿Quiénes pueden solicitarla?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de educación superior de Michoacán, Chiapas y Zacatecas, quienes además deberán tener hasta 29 años cumplidos.

Otro requisito importante es estudiar en alguna de las instituciones consideradas susceptibles de atención de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Antes de iniciar la solicitud, también será necesario contar con una Llave MX y verificar que la CURP se encuentre certificada.

$!El programa ofrece mil 900 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar.
El programa ofrece mil 900 pesos bimestrales durante 10 meses del ciclo escolar. FOTO: ESPECIAL

¿Cuándo es el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

El proceso contempla una etapa informativa previa al registro. Durante septiembre de 2026 se realizarán actividades y asambleas en las que se explicará a los estudiantes cómo solicitar el apoyo y se resolverán dudas relacionadas con la convocatoria.

Las fechas y horarios de estas reuniones deberán consultarse directamente con el plantel educativo correspondiente.

Después de esta etapa, el registro en línea estará abierto del 21 al 30 de septiembre de 2026. Por ello, es recomendable reunir los documentos antes de que comience el periodo de inscripción.

¿Qué documentos necesitas?

Para realizar la solicitud, los estudiantes deberán preparar información y documentación en formato digital, entre ella:

- CURP certificada.

- Datos de la institución educativa y su CCT.

- Información del domicilio.

- Comprobante de domicilio.

- Datos de contacto.

- Información y documentos de madre, padre, tutora o tutor, cuando corresponda.

https://vanguardia.com.mx/informacion/becas-rita-cetina-y-benito-juarez-esta-seria-la-fecha-del-proximo-pago-en-octubre-2026-EO22798194

Es importante revisar cuidadosamente los datos antes de enviar la solicitud y mantenerse atento a la información proporcionada por el plantel educativo durante el proceso de incorporación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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