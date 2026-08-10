Alcanza Beca Rita Cetina 93% de cobertura en entrega de tarjetas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Alcanza Beca Rita Cetina 93% de cobertura en entrega de tarjetas en Coahuila
    El apoyo busca contribuir a la permanencia escolar de niñas y niños de educación primaria mediante un respaldo económico para sus familias. ESPECIAL

Son más de 123 mil familias las que ya cuentan con su tarjeta; las autoridades atenderán a los beneficiarios rezagados con el fin de alcanzar el 100 por ciento de cobertura antes de que termine agosto.

La entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria alcanzó una cobertura de 93 por ciento en Coahuila, con más de 123 mil tarjetas distribuidas entre las familias beneficiarias, informó Carlos Rodiles, coordinador de Becas para el Bienestar en el estado.

El funcionario señaló que el operativo continuará durante esta semana en las distintas oficinas de Becas para el Bienestar instaladas en la entidad, con el objetivo de atender a las 9 mil 258 familias que todavía no han recogido su tarjeta.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-letras-del-primer-apellido-reciben-el-apoyo-de-2500-de-la-beca-rita-cetina-del-10-al-14-de-agosto-BD22740256

Para las familias que aún forman parte del rezago, Rodiles explicó que únicamente deben acudir a la oficina de Becas para el Bienestar que les corresponde, ya sea en su municipio o en la sede más cercana, donde podrán recibir la tarjeta.

El funcionario agregó que también se contempla la entrega a domicilio para aquellos beneficiarios que, por motivos de salud o alguna otra circunstancia, no puedan trasladarse hasta las oficinas. Para ello, deberán ponerse en contacto con el funcionario a través de redes sociales.

“En casos donde las personas no puedan salir de su domicilio por cuestiones de salud o alguna otra situación que les impida acudir a la oficina, con gusto podemos coordinar la entrega en la casa”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/informacion/septiembre-trae-buenas-noticias-estas-becas-abriran-registro-para-estudiantes-de-todos-los-niveles-conoce-los-requisitos-y-montos-AD22651313

Esta modalidad ya ha sido implementada en otras entidades. Hace aproximadamente una semana, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se han registrado casos en los que servidores de la Nación han acudido directamente a los domicilios de los beneficiarios para entregar las tarjetas.

En Coahuila, la meta es completar la entrega al total de las familias beneficiarias antes de que concluya agosto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares