Alcanza Beca Rita Cetina 93% de cobertura en entrega de tarjetas en Coahuila

La entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria alcanzó una cobertura de 93 por ciento en Coahuila, con más de 123 mil tarjetas distribuidas entre las familias beneficiarias, informó Carlos Rodiles, coordinador de Becas para el Bienestar en el estado. El funcionario señaló que el operativo continuará durante esta semana en las distintas oficinas de Becas para el Bienestar instaladas en la entidad, con el objetivo de atender a las 9 mil 258 familias que todavía no han recogido su tarjeta.

Para las familias que aún forman parte del rezago, Rodiles explicó que únicamente deben acudir a la oficina de Becas para el Bienestar que les corresponde, ya sea en su municipio o en la sede más cercana, donde podrán recibir la tarjeta. El funcionario agregó que también se contempla la entrega a domicilio para aquellos beneficiarios que, por motivos de salud o alguna otra circunstancia, no puedan trasladarse hasta las oficinas. Para ello, deberán ponerse en contacto con el funcionario a través de redes sociales. “En casos donde las personas no puedan salir de su domicilio por cuestiones de salud o alguna otra situación que les impida acudir a la oficina, con gusto podemos coordinar la entrega en la casa”, explicó.

Esta modalidad ya ha sido implementada en otras entidades. Hace aproximadamente una semana, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se han registrado casos en los que servidores de la Nación han acudido directamente a los domicilios de los beneficiarios para entregar las tarjetas. En Coahuila, la meta es completar la entrega al total de las familias beneficiarias antes de que concluya agosto.

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