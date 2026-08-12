Becas Rita Cetina y Benito Juárez: esta sería la fecha del próximo pago en octubre 2026

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    Becas Rita Cetina y Benito Juárez: esta sería la fecha del próximo pago en octubre 2026
    Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026 tendrán que esperar para conocer las próximas fechas de pago. FOTO: GOBMX

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez mantienen en pausa los pagos. Estas son las fechas tentativas para el próximo depósito.

Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026 tendrán que esperar para conocer las próximas fechas de pago, ya que por el momento no existe un calendario oficial para la siguiente dispersión de recursos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alcanza-beca-rita-cetina-93-de-cobertura-en-entrega-de-tarjetas-en-coahuila-ND22744867

Ambos programas mantienen una pausa en los depósitos debido al periodo vacacional. Por ello, una de las principales dudas entre las familias es cuándo se reanudarán los pagos y en qué fecha se dará a conocer el calendario.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ EL CALENDARIO DE PAGOS?

Hasta ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no ha confirmado una fecha para la publicación del próximo calendario.

De acuerdo con la dinámica de pagos de estos programas, el calendario suele darse a conocer poco antes de que comiencen los depósitos. Con base en esta referencia, se contempla de manera tentativa que los pagos puedan comenzar durante octubre.

Sin embargo, esta fecha no ha sido confirmada oficialmente, por lo que los beneficiarios deben esperar el anuncio de la CNBBBJ antes de considerar cualquier calendario como definitivo.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGAN LAS BECAS?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez apoya a alumnos de educación media superior en escuelas públicas.

Los montos y condiciones dependen del programa y del nivel educativo. En el caso de Rita Cetina, además del apoyo destinado al estudiante, existen recursos adicionales para familias con más de un alumno beneficiario, de acuerdo con las reglas del programa.

El objetivo de estos apoyos es contribuir a que los estudiantes continúen con sus estudios y reducir factores económicos que pueden llevar al abandono escolar.

$!Ambos programas mantienen una pausa en los depósitos debido al periodo vacacional
Ambos programas mantienen una pausa en los depósitos debido al periodo vacacional FOTO: GOBMX

CALENDARIO TENTATIVO PARA OCTUBRE

Aunque todavía no existe un calendario oficial, las fechas que circulan como referencia contemplan una distribución por la primera letra del apellido.

Para Rita Cetina, los posibles depósitos comenzarían el 5 de octubre con las letras A y B y continuarían durante el mes hasta llegar a las letras T, U, V, W, X, Y y Z el 16 de octubre.

En el caso de la Beca Benito Juárez, el esquema tentativo iniciaría el 19 de octubre con A y B y concluiría el 30 de octubre con las últimas letras del abecedario.

Estas fechas deben tomarse únicamente como una estimación, ya que podrían modificarse cuando las autoridades publiquen el calendario definitivo.

¿CÓMO SABER SI YA LLEGÓ EL PAGO?

Los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar en un cajero automático o mediante la aplicación móvil de la institución.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-letras-del-primer-apellido-reciben-el-apoyo-de-2500-de-la-beca-rita-cetina-del-10-al-14-de-agosto-BD22740256

También pueden utilizar el Buscador de Estatus, donde es posible revisar la información del apoyo con la CURP.

Por ahora, la recomendación es consultar únicamente los canales oficiales de la CNBBBJ y evitar dar por confirmadas las fechas que circulan en redes sociales hasta que se publique el calendario correspondiente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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