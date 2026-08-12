Becas Rita Cetina y Benito Juárez: esta sería la fecha del próximo pago en octubre 2026

Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026 tendrán que esperar para conocer las próximas fechas de pago, ya que por el momento no existe un calendario oficial para la siguiente dispersión de recursos.

Ambos programas mantienen una pausa en los depósitos debido al periodo vacacional. Por ello, una de las principales dudas entre las familias es cuándo se reanudarán los pagos y en qué fecha se dará a conocer el calendario.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ EL CALENDARIO DE PAGOS?

Hasta ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no ha confirmado una fecha para la publicación del próximo calendario.

De acuerdo con la dinámica de pagos de estos programas, el calendario suele darse a conocer poco antes de que comiencen los depósitos. Con base en esta referencia, se contempla de manera tentativa que los pagos puedan comenzar durante octubre.

Sin embargo, esta fecha no ha sido confirmada oficialmente, por lo que los beneficiarios deben esperar el anuncio de la CNBBBJ antes de considerar cualquier calendario como definitivo.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGAN LAS BECAS?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez apoya a alumnos de educación media superior en escuelas públicas.

Los montos y condiciones dependen del programa y del nivel educativo. En el caso de Rita Cetina, además del apoyo destinado al estudiante, existen recursos adicionales para familias con más de un alumno beneficiario, de acuerdo con las reglas del programa.

El objetivo de estos apoyos es contribuir a que los estudiantes continúen con sus estudios y reducir factores económicos que pueden llevar al abandono escolar.