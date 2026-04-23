Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo

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/ 23 abril 2026
    Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo
    Autoridades informaron cómo avanzará el proceso para alumnos de primaria que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina. Foto: El Sol de Tlaxcala

Desde la apertura de cuentas hasta la entrega de tarjetas y pagos, estos son los pasos y fechas que debes tener en cuenta.

La Beca Rita Cetina 2026 continúa avanzando en su proceso de incorporación para estudiantes de nivel básico. Tras el registro realizado durante marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) emitió un aviso importante dirigido a madres, padres y tutores de alumnos de primaria.

Este programa, impulsado por el Gobierno de México desde 2025, busca reducir la deserción escolar y apoyar económicamente a estudiantes de escuelas públicas. Ahora, con la ampliación a primaria, miles de familias deberán estar atentas a los siguientes pasos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-cuando-cae-el-proximo-pago-de-1900-pesos-en-2026-PE20179116

¿Qué pasará con los alumnos registrados en marzo?

De acuerdo con la información oficial, los datos de los estudiantes ya registrados serán enviados al Banco del Bienestar, donde se abrirá una cuenta a nombre de cada beneficiario.

¿Para qué sirve este proceso?

La apertura de cuentas permitirá:

1. Entregar una tarjeta bancaria personalizada

2. Depositar el apoyo económico de forma directa

3. Facilitar el control y seguimiento de los pagos

4. Este paso es clave para iniciar formalmente la dispersión del recurso destinado a uniformes y útiles escolares.

Fechas de entrega de tarjetas y primer pago

Uno de los puntos más importantes para los beneficiarios es el calendario de entrega. La autoridad confirmó que las tarjetas del Banco del Bienestar se distribuirán de manera escalonada.

Fechas clave que debes considerar:

- Entrega de tarjetas: del 18 de mayo al 31 de julio de 2026

- Primer pago: agosto de 2026, antes del inicio del ciclo escolar

- Esto significa que los apoyos estarán disponibles justo antes del regreso a clases, facilitando la compra de materiales escolares.

$!La Beca Rita Cetina 2026 continúa avanzando en su proceso de incorporación para estudiantes de nivel básico.
La Beca Rita Cetina 2026 continúa avanzando en su proceso de incorporación para estudiantes de nivel básico. Foto: Enfoque Noticias

Requisitos y documentos necesarios

Para recibir la tarjeta y completar el proceso, es fundamental presentar la documentación correspondiente.

Documentos del padre, madre o tutor:

- Identificación oficial (original y copia)

- Acta de nacimiento (copia)

- CURP (copia)

- Comprobante de domicilio reciente

Documentos del estudiante:

- Acta de nacimiento (copia)

- CURP (copia)

Tener estos documentos listos agilizará la entrega y evitará contratiempos.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

El monto del apoyo varía según el número de estudiantes inscritos por familia.

Apoyo para alumnos de primaria:

- 1 estudiante: 2,500 pesos anuales

- 2 estudiantes: 5,000 pesos

- 3 estudiantes: 7,500 pesos

Este recurso está diseñado específicamente para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares.

Un programa en expansión

La Beca Rita Cetina forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación pública en México. Aunque inicialmente estaba enfocada en secundaria, el objetivo es integrar progresivamente a todos los niveles de educación básica.

Para las familias, este apoyo representa un alivio económico y una herramienta para garantizar la continuidad educativa de niñas y niños.

https://vanguardia.com.mx/vida/como-corregir-tu-curp-y-como-hacer-que-este-certificada-guia-paso-a-paso-DE20176317

Ante cualquier duda, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la CNBBJ, donde se publican actualizaciones sobre fechas, requisitos y entrega de apoyos.

Mantenerse informado será clave para no perder ningún paso en este proceso.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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