Beca Rita Cetina: cuándo cae el próximo pago de 1,900 pesos en 2026

La Beca Rita Cetina 2026 se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes para estudiantes de nivel básico en México. Este apoyo económico busca aliviar los gastos familiares en educación y garantizar la permanencia escolar, principalmente en secundaria, aunque su meta es ampliarse a todo el nivel básico. Actualmente, el programa otorga un pago bimestral de 1,900 pesos por familia, con un adicional de 700 pesos por cada hijo inscrito en secundaria. Además, contempla un apoyo anual de 2,500 pesos para estudiantes de primaria, destinado a uniformes y útiles escolares.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026? De acuerdo con el esquema de dispersión de pagos, el próximo depósito de la Beca Rita Cetina se espera para el mes de junio de 2026. Esto se basa en el calendario más reciente, donde los pagos anteriores se realizaron del 1 al 16 de abril, siguiendo un orden establecido según la primera letra de la CURP de cada beneficiario. ¿Por qué no habrá pagos en julio y agosto? Es importante considerar que durante los meses de julio y agosto no se realizan depósitos, ya que corresponden al periodo vacacional escolar, tal como lo indican las reglas de operación del programa. ¿Cómo se depositan los pagos? El proceso de entrega de la beca se realiza de manera organizada para evitar saturaciones y facilitar el acceso a los recursos. El orden de pago se basa en: - La primera letra de la CURP - Un calendario escalonado por fechas - Depósitos directos a la tarjeta del Banco del Bienestar - Este sistema permite que millones de beneficiarios reciban el apoyo de forma ordenada en todo el país.

Cómo saber si ya recibiste el pago Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina, existen varias formas de verificar si el depósito ya fue realizado: 1. Opciones para consultar tu saldo 2. Cajeros del Banco del Bienestar: consulta directa con tu tarjeta 3. App del Banco del Bienestar: revisión rápida desde el celular 4. Buscador de Estatus: disponible en el portal oficial ingresando tu CURP 5. Línea telefónica: 800 900 2000, ingresando los datos de tu tarjeta Estas herramientas permiten confirmar el depósito sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

Impacto del programa en México La Beca Rita Cetina forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el acceso a la educación. En 2026, el programa tiene como objetivo: - Alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primaria - Beneficiar a más de 20 millones de personas en total - Mantener el apoyo a más de 5.5 millones de alumnos de secundaria -Este alcance posiciona al programa como uno de los más importantes en materia de bienestar educativo en el país.

Recomendaciones para beneficiarios

Para evitar contratiempos en la recepción del apoyo, se recomienda: 1. Mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar 2. Revisar periódicamente el saldo 3. Consultar el calendario oficial de pagos 4. Utilizar únicamente canales oficiales para dudas

La Beca Rita Cetina continuará siendo un pilar clave en el apoyo a familias mexicanas. Con el próximo pago programado para junio, miles de beneficiarios deberán estar atentos al calendario para recibir su depósito sin contratiempos.

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