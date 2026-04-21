Beca Rita Cetina: cuándo cae el próximo pago de 1,900 pesos en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 21 abril 2026
    Beca Rita Cetina: cuándo cae el próximo pago de 1,900 pesos en 2026
    La Beca Rita Cetina continúa entregando apoyos bimestrales a estudiantes de secundaria en México. Foto: Especial

Con base en el calendario reciente, ya hay una fecha estimada para el próximo pago de 1,900 pesos, así como formas sencillas de verificar si el depósito ya fue realizado.

La Beca Rita Cetina 2026 se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes para estudiantes de nivel básico en México. Este apoyo económico busca aliviar los gastos familiares en educación y garantizar la permanencia escolar, principalmente en secundaria, aunque su meta es ampliarse a todo el nivel básico.

Actualmente, el programa otorga un pago bimestral de 1,900 pesos por familia, con un adicional de 700 pesos por cada hijo inscrito en secundaria. Además, contempla un apoyo anual de 2,500 pesos para estudiantes de primaria, destinado a uniformes y útiles escolares.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-bienestar-2026-estos-son-los-montos-actualizados-de-pensiones-y-becas-GL20098349

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026?

De acuerdo con el esquema de dispersión de pagos, el próximo depósito de la Beca Rita Cetina se espera para el mes de junio de 2026.

Esto se basa en el calendario más reciente, donde los pagos anteriores se realizaron del 1 al 16 de abril, siguiendo un orden establecido según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

¿Por qué no habrá pagos en julio y agosto?

Es importante considerar que durante los meses de julio y agosto no se realizan depósitos, ya que corresponden al periodo vacacional escolar, tal como lo indican las reglas de operación del programa.

¿Cómo se depositan los pagos?

El proceso de entrega de la beca se realiza de manera organizada para evitar saturaciones y facilitar el acceso a los recursos. El orden de pago se basa en:

- La primera letra de la CURP

- Un calendario escalonado por fechas

- Depósitos directos a la tarjeta del Banco del Bienestar

- Este sistema permite que millones de beneficiarios reciban el apoyo de forma ordenada en todo el país.

$!Actualmente, el programa otorga un pago bimestral de 1,900 pesos por familia.
Actualmente, el programa otorga un pago bimestral de 1,900 pesos por familia. Foto: Especial

Cómo saber si ya recibiste el pago

Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina, existen varias formas de verificar si el depósito ya fue realizado:

1. Opciones para consultar tu saldo

2. Cajeros del Banco del Bienestar: consulta directa con tu tarjeta

3. App del Banco del Bienestar: revisión rápida desde el celular

4. Buscador de Estatus: disponible en el portal oficial ingresando tu CURP

5. Línea telefónica: 800 900 2000, ingresando los datos de tu tarjeta

Estas herramientas permiten confirmar el depósito sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-documentos-clave-para-recoger-la-tarjeta-del-bienestar-KF20072679

Impacto del programa en México

La Beca Rita Cetina forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el acceso a la educación. En 2026, el programa tiene como objetivo:

- Alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primaria

- Beneficiar a más de 20 millones de personas en total

- Mantener el apoyo a más de 5.5 millones de alumnos de secundaria

-Este alcance posiciona al programa como uno de los más importantes en materia de bienestar educativo en el país.

$!La Beca Rita Cetina 2026 se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes para estudiantes de nivel básico.
La Beca Rita Cetina 2026 se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes para estudiantes de nivel básico. Foto: Especial

Recomendaciones para beneficiarios

Para evitar contratiempos en la recepción del apoyo, se recomienda:

1. Mantener activa la tarjeta del Banco del Bienestar

2. Revisar periódicamente el saldo

3. Consultar el calendario oficial de pagos

4. Utilizar únicamente canales oficiales para dudas

https://vanguardia.com.mx/informacion/registraste-a-tu-hijo-o-hija-en-la-beca-rita-cetina-de-primaria-a-partir-del-18-de-mayo-entregaran-tarjetas-FL20091004

La Beca Rita Cetina continuará siendo un pilar clave en el apoyo a familias mexicanas. Con el próximo pago programado para junio, miles de beneficiarios deberán estar atentos al calendario para recibir su depósito sin contratiempos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Dinero
Programas Sociales

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Olga Sánchez Cordero, diputada del Morena junto a sus compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio.

La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2025 y un balance del primer año de gobierno, con un mensaje central: cooperación internacional puede acelerar búsqueda e investigación.

Amnistía ve oportunidad ‘histórica’ ante crisis de desapariciones y alerta por militarización

Se modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir inversiones y aportaciones de dependencias y entidades públicas.

Senado avala uso de fondos de trabajadores para vivienda; oposición acusa ‘huachicol’ y opacidad

José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México (I). Julio César Jasso Ramírez (D), el autor del tiroteo en Teotihuacán, tenía un perfil psicopático con tendencia a copiar situaciones violentas que sucedieron en otros países.

Agresor de Teotihuacán era imitador de masacres en EU con ‘perfil psicopático’ y ‘recibía órdenes que no eran de la Tierra’
¿Estados Unidos usará IA para combatir al ‘narcoterrorismo’ en Latinoamérica?

Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica
JD Vance lideró el equipo estadounidense durante 21 horas de conversaciones infructuosas con Irán a principios de mes

JD Vance encabezará la delegación estadounidense en Pakistán si Irán acepta dialogar
A pesar de las crecientes esperanzas de que el conflicto termine en las últimas dos semanas, la administración Trump ha desplegado más fuerzas en la región durante este período.

¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?
La publicación de Trump plagió un mensaje del activista estadounidense proisraelí Eyal Yakoby, que afirmaba que Teherán se estaba preparando para ahorcar al octeto.

Trump exige a Irán a liberar a ocho mujeres que, según informes, iban a ser ahorcadas, en señal de buena voluntad