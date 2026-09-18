Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes deben registrarse nuevamente para recibir el apoyo?

La Beca Rita Cetina continúa durante el ciclo escolar 2026-2027 con apoyos para estudiantes de escuelas públicas de educación básica. Ante el próximo periodo de registro, una de las principales dudas de madres, padres y tutores es si deben realizar nuevamente el trámite cuando sus hijas o hijos ya recibieron la beca.

La respuesta depende de si el estudiante ya forma parte del programa o si busca incorporarse por primera vez. Para las familias consideradas de continuidad, la autoridad señala que no es necesario realizar nuevamente el registro en línea, siempre que se mantengan las condiciones para recibir el apoyo.

¿DEBO VOLVER A REGISTRARME SI YA RECIBÍ LA BECA RITA CETINA?

No. Si el estudiante ya cuenta con la Beca Rita Cetina y forma parte de las familias de continuidad, no es necesario registrarlo nuevamente.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez indica que quienes ya reciben el apoyo pueden continuar con la beca sin realizar otro registro en línea, siempre que sigan cumpliendo los requisitos establecidos.

Uno de los puntos importantes es que la o el estudiante continúe inscrito en una escuela pública de educación básica.