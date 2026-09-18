Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes deben registrarse nuevamente para recibir el apoyo?
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Las familias que ya reciben la Beca Rita Cetina deben conocer qué ocurre con su apoyo durante el ciclo escolar 2026-2027 y quiénes necesitan realizar un nuevo registro.
La Beca Rita Cetina continúa durante el ciclo escolar 2026-2027 con apoyos para estudiantes de escuelas públicas de educación básica. Ante el próximo periodo de registro, una de las principales dudas de madres, padres y tutores es si deben realizar nuevamente el trámite cuando sus hijas o hijos ya recibieron la beca.
La respuesta depende de si el estudiante ya forma parte del programa o si busca incorporarse por primera vez. Para las familias consideradas de continuidad, la autoridad señala que no es necesario realizar nuevamente el registro en línea, siempre que se mantengan las condiciones para recibir el apoyo.
¿DEBO VOLVER A REGISTRARME SI YA RECIBÍ LA BECA RITA CETINA?
No. Si el estudiante ya cuenta con la Beca Rita Cetina y forma parte de las familias de continuidad, no es necesario registrarlo nuevamente.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez indica que quienes ya reciben el apoyo pueden continuar con la beca sin realizar otro registro en línea, siempre que sigan cumpliendo los requisitos establecidos.
Uno de los puntos importantes es que la o el estudiante continúe inscrito en una escuela pública de educación básica.
¿QUIÉNES SÍ DEBEN REALIZAR EL REGISTRO?
El nuevo registro está dirigido a estudiantes que todavía no forman parte del programa y buscan incorporarse a la Beca Rita Cetina.
Para el ciclo 2026-2027, el programa tiene cobertura universal para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas. La información oficial señala que el próximo registro está contemplado para el inicio del ciclo escolar.
Por ello, las familias que todavía no reciben el apoyo deberán estar atentas a la convocatoria y realizar el trámite cuando sea habilitado.
¿CUÁNTO PAGA LA BECA RITA CETINA EN 2026?
El monto depende del nivel educativo.
Para primaria, la Beca Rita Cetina contempla un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a apoyar los gastos relacionados con útiles y uniformes escolares.
En secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria que forme parte del mismo núcleo familiar.
¿QUÉ NECESITO PARA SOLICITAR LA BECA RITA CETINA?
Las familias que realicen un nuevo registro deberán contar con documentación como CURP de la madre, padre o tutor, identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.
El trámite se realiza mediante la plataforma oficial y requiere una cuenta Llave MX.
Mientras se publica la convocatoria correspondiente, las familias pueden preparar esta documentación y mantenerse pendientes de los canales oficiales de Becas para el Bienestar.