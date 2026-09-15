Becas Bienestar septiembre 2026: estas son las fechas para registrarte a Benito Juárez y otros apoyos
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Conoce las fechas, montos y quiénes pueden solicitar cada apoyo.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció nuevas fechas de registro para estudiantes que buscan incorporarse a los programas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra durante el ciclo escolar 2026-2027.
Los registros se realizarán de manera escalonada y estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. Cada programa tiene requisitos y una población beneficiaria distinta, por lo que es importante identificar cuál corresponde al nivel educativo y plantel de cada estudiante.
¿CUÁNDO ES EL REGISTRO DE LA BECA BENITO JUÁREZ?
La Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior tendrá su periodo de registro del 17 al 30 de septiembre de 2026.
El apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato general o tecnológico.
La beca entrega 1,900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres que contempla el ciclo escolar. El programa busca contribuir a que las y los estudiantes continúen con sus estudios de nivel medio superior.
JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO: FECHA Y MONTO
Para estudiantes de educación superior, el registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro estará disponible del 18 al 30 de septiembre.
El programa contempla a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado que estén inscritos en instituciones públicas prioritarias o susceptibles de atención, de acuerdo con los criterios establecidos para el programa.
El apoyo económico es de 5,800 pesos bimestrales y se entrega mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.
Antes de realizar la solicitud, los estudiantes pueden consultar el nivel de atención de su institución mediante el buscador oficial de escuelas.
BECA GERTRUDIS BOCANEGRA: ¿QUIÉNES PUEDEN REGISTRARSE?
La Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra abrirá su registro del 21 al 30 de septiembre.
Este apoyo está dirigido a estudiantes de universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.
El programa otorga 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte. Entre los documentos solicitados se encuentran la CURP, comprobante de domicilio y, en determinados casos, información de la madre, padre o tutor.
REQUISITOS PARA LAS BECAS BIENESTAR
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda a los estudiantes contar con su cuenta de Llave MX y mantenerse atentos a las asambleas informativas que se realicen en sus planteles.
Los requisitos y el procedimiento pueden variar dependiendo del programa. Por ello, es importante revisar la convocatoria correspondiente antes de iniciar el trámite.
FECHAS Y MONTOS DE LAS BECAS
Beca Benito Juárez
Registro: 17 al 30 de septiembre.
Nivel: educación media superior.
Apoyo: 1,900 pesos bimestrales.
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Registro: 18 al 30 de septiembre.
Nivel: educación superior.
Apoyo: 5,800 pesos bimestrales.
Gertrudis Bocanegra
Registro: 21 al 30 de septiembre.
Nivel: educación superior.
Entidades: Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.
Apoyo: 1,900 pesos bimestrales para transporte.