Beca Rita Cetina 2026: retrasan entrega de tarjetas Bienestar para útiles y uniformes

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    Beca Rita Cetina 2026: retrasan entrega de tarjetas Bienestar para útiles y uniformes
    La entrega de tarjetas Bienestar para nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en Coahuila fue aplazada debido al proceso de elecciones locales. FOTO: N+

Autoridades informaron que la distribución de plásticos comenzará el próximo 15 de junio y pidieron a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer fechas y requisitos.

La entrega de tarjetas Bienestar correspondientes al Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares de la Beca Rita Cetina sufrió un cambio importante en Coahuila. Autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmaron que la distribución de los plásticos será aplazada hasta el 15 de junio de 2026 debido al desarrollo de las elecciones locales en la entidad.

Este ajuste impactará a los estudiantes de primaria que recientemente se registraron al programa y que esperan recibir el apoyo económico de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

https://vanguardia.com.mx/informacion/lo-que-necesitas-saber-para-recoger-la-tarjeta-de-la-beca-rita-cetina-primaria-del-18-de-mayo-al-31-de-julio-LK20805952

De acuerdo con la información oficial, la medida busca garantizar transparencia durante el proceso electoral y evitar que la entrega de apoyos sociales pueda relacionarse con actividades políticas o interpretaciones indebidas en medio de los comicios.

La Coordinación de Becas para el Bienestar pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales de comunicación para conocer el nuevo calendario de entrega y cualquier actualización relacionada con el programa.

¿Cuándo entregarán las tarjetas Bienestar de la Beca Rita Cetina?

Aunque inicialmente la dispersión de tarjetas estaba contemplada entre mayo y julio, en Coahuila la entrega comenzará oficialmente el 15 de junio de 2026. Las autoridades señalaron que cada escuela será la encargada de convocar a las familias beneficiarias para acudir por el plástico correspondiente.

La tarjeta Bienestar es un requisito indispensable para que los estudiantes puedan recibir el depósito económico del programa, por lo que las familias deberán estar pendientes de la fecha asignada en su plantel educativo.

Además, el primer pago para alumnos de primaria se tiene previsto para agosto de 2026, antes del inicio del próximo ciclo escolar.

$!La Coordinación de Becas para el Bienestar pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos.
La Coordinación de Becas para el Bienestar pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos. FOTO: N+

Requisitos para recoger la tarjeta Bienestar

Las autoridades recordaron que únicamente la madre, padre o tutor legal podrá recoger la tarjeta, ya que la cuenta bancaria se encuentra registrada a su nombre.

Para completar el trámite correctamente será necesario presentar la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente (original y copia)

- Copia del acta de nacimiento

- Copia del CURP

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

En el caso específico de estudiantes de primaria, también se deberá entregar copia del CURP y acta de nacimiento del alumno beneficiario.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un programa impulsado por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. Su objetivo principal es combatir la deserción escolar y ayudar a las familias con gastos relacionados con la educación.

Durante 2025 el programa estaba dirigido únicamente a estudiantes de secundaria; sin embargo, actualmente se amplió a alumnos de primaria y posteriormente incluirá también a estudiantes de preescolar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/estos-programas-sociales-y-becas-seran-suspendidos-temporalmente-en-los-proximos-meses-GF20619384

Con esta estrategia, el gobierno busca alcanzar gradualmente a toda la población de educación básica en escuelas públicas y brindar apoyo económico a millones de familias mexicanas.

Las autoridades recomendaron seguir únicamente las redes oficiales de Becas Benito Juárez para evitar información falsa o posibles fraudes relacionados con la entrega de tarjetas y apoyos económicos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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