Lo que necesitas saber para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina primaria del 18 de mayo al 31 de julio

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria se llevará a cabo del lunes 18 de mayo al próximo 31 de julio, justo antes del comienzo oficial del ciclo escolar 2026-2027. El programa social, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), busca brindar un apoyo económico a los estudiantes de nivel básico. Durante su etapa de solicitud alrededor de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas fueron registrados, contribuyendo a la disminución de la deserción escolar y garantizando su derecho a la educación.

LO QUE NECESITAS SABER PARA RECOGER LA TARJETA ¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta? Para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, los padres de familia que hicieron el registro de sus hijos e hijas en el mes de marzo deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados oportunamente. Documentos de la madre, padre o tutor: - Identificación oficial en original y copia;

- Copia del acta de nacimiento;

- Copia de la CURP;

- Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses. Documentos del estudiante: - Copia del acta de nacimiento;

- Copia de la CURP. ¿Quién debe recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina? De acuerdo con las autoridades del programa, la mamá, papá, tutora o tutor que registró al menor será quien deba acudir personalmente a la entrega de la tarjeta. La razón principal es que la cuenta bancaria donde se depositará el apoyo económico quedará vinculada al nombre de quien realizó el trámite originalmente. Las familias deben verificar con anticipación quién aparece como responsable del trámite antes de acudir a la cita programada por la escuela ¿La tarjeta funciona inmediatamente? No. Las autoridades aclararon que el plástico del Banco del Bienestar no queda activo en el momento de la entrega. La tarjeta comenzará a funcionar únicamente cuando se realice el primer depósito del apoyo económico, por lo que no será necesario hacer trámites adicionales tras recogerla. Esta tarjeta es el único medio para recibir tu apoyo económico, por lo que es fundamental estar atento a los avisos oficiales del plantel académico, ya que los horarios de entrega serán proporcionados por la institución pública. También podrás consultar el lugar, la fecha y la hora de la entrega de tu tarjeta en los canales estatales de WhatsApp. La tarjeta será entregada únicamente a la persona que hizo el registro a la beca, ya que la cuenta bancaria se abrió a su nombre.

¿Cuándo se realizará el primer depósito? El primer pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se llevará a cabo en el mes de agosto, antes del comienzo del próximo ciclo escolar. Este depósito anual será de 2 mil 500 pesos, para apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares. En caso de tener dos estudiantes registrados, se entregarán 5 mil pesos. La dispersión, como todos los programas sociales universales, se entregan de forma escalonada en diversos días por la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Perdí mi folio, ¿cómo puedo recuperarlo? Para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, los padres y madres de los alumnos beneficiados con la Beca Rita Cetina podrán consultar el estatus de sus proceso en un portal que había estado deshabilitado por mucho tiempo. El Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez funciona mediante el folio entregado al momento del registro, es un número único, así como que sirve como identificador principal en todo el proceso de la beca: permite consultar el estatus de la solicitud, hacer aclaraciones, y dar seguimiento a los trámites relacionados. Aunque es importante conservarlo, en ocasiones puede que no haya sido así al pasar mucho tiempo. Este aparece en el archivo PDF generado al concluir el registro en línea durante marzo 2026; también puedes revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado al momento de la inscripción, ahí puede haber una copia. Pero, en caso de no recuperarlo, se puede llamar al 079 o acudir a la Oficina de Atención de las Becas Bienestar más próxima al domicilio para solicitar su recuperación. Si bien el folio no es requisito para recibir la tarjeta de pago en mayo sí es relevante para monitorear el estatus de la convocatoria y para saber cuándo acudir por el apoyo.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar; mientras que el monto para alumnos y alumnas de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos extra por menor adicional registrado. Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica. Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica. DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

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