Estos programas sociales y becas serán suspendidos temporalmente en los próximos meses

Los programas para el Bienestar son los encargados de entregar los apoyos económicos para estudiantes, mujeres y hombres de la tercera edad, personas con discapacidad, agricultores y madres trabajadoras inscritos como beneficiarios. Sin embargo, pese a que el pago de los programas sociales se realiza de manera bimestral por medio de una dispersión escalonada, hay tres apoyos que son suspendidos durante un periodo de un bimestre; es decir, la entrega se reanuda pasando un par de meses. Esta disposición genera duda si recibirán su dinero en los próximos meses, lo que podría afectar a miles de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

¿QUÉ PROGRAMAS SOCIALES SE VERÁN AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN? Cabe destacar que no son todos los programas sociales presentan pausas en su dispersión de pagos, se trata de tres apoyos con suspensiones temporales, por lo que sí regresarán: - Beca Rita Cetina;

- Beca de Educación Media Superior Benito Juárez;

- Jóvenes Escribiendo el Futuro. Como ya lo recalcamos, los pagos regresarán; por lo que no significa una cancelación definitiva, esto debido a que se ajustan de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del cual la mayoría de las instituciones se basa para planear sus actividades y el mismo en el que la CNBBBJ se respalda para entregar los apoyos económicos para niños, niñas y jóvenes. Esta suspensión ocurre durante los meses de vacaciones (cuando no hay clases) en los meses de julio y agosto; por lo que no habrá pagos en ese bimestre.

¿QUIÉNES SE VERÁN AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN? Los principales afectados son aquellos beneficiarios (estudiantes) de las becas Beca Rita Cetina de secundaria y primaria, Beca Benito Juárez Media Superior para preparatorias y Jóvenes Escribiendo el Futuro para licenciatura, técnico superior universitario o profesional en instituciones públicas. Según las reglas de operación de los programas sociales se detalla que los pagos se realizarán durante los 10 meses que dura el ciclo escolar de la SEP. Instituciones públicas se basan principalmente en el calendario oficial de Educación Pública para implementar sus actividades. Es importante informar que esperan reanudar los pagos cuando inicie el próximo ciclo escolar; aunque las y los beneficiarios deberán esperar la confirmación oficial que compartan las autoridades en sus redes sociales.

¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social. El programa social entrega el monto de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional. Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar.

¿QUÉ ES LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO? La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa federal dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. Características principales del apoyo: - Monto: 5,800 pesos bimestrales;

- Duración por ciclo escolar: 5 bimestres;

- Periodo no cubierto: julio-agosto;

- Duración máxima del apoyo: hasta 45 mensualidades En el caso de estudiantes que cursan Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 mensualidades.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos.

Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

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