Beca Rita Cetina: cómo actualizar tus datos de contacto y registrarte para el apoyo 2026
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina deben actualizar sus datos de contacto en el portal oficial para conservar el apoyo económico
La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por beneficiario. Para conservar el beneficio, es obligatorio mantener actualizados los datos de contacto dentro del sistema oficial.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitó un portal en línea para realizar este trámite de forma gratuita.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS: REQUISITOS INDISPENSABLES PARA CONSERVAR LA BECA
Los beneficiarios deben ingresar al sitio www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx, donde se solicita:
- Aceptar los términos del sistema
- Capturar nombre completo
- Ingresar la CURP
- Proporcionar el nuevo dato de contacto
- Explicar el motivo del cambio
El proceso requiere una identificación oficial vigente y una fotografía del beneficiario sosteniéndola, lo que permite validar la identidad. De acuerdo con la información oficial, el trámite es rápido y sin costo, pero debe completarse correctamente para evitar afectaciones en la continuidad del apoyo.
PASO A PASO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS
Para completar la actualización, se debe seguir el siguiente procedimiento:
- Visitar el portal oficial de actualización
- Reunir los documentos necesarios
- Iniciar el trámite en línea
- Adjuntar los documentos solicitados
- Llenar el formulario y explicar con claridad la razón del cambio
REGISTRO PARA LA BECA RITA CETINA 2026
Quienes deseen solicitar el apoyo para el próximo ciclo podrán realizar su registro en el portal www.becaritacetina.gob.mx. El proceso contempla los siguientes pasos:
Registrar al tutor o tutora mediante la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México
Crear o actualizar la cuenta Llave MX en caso de no contar con ella
Registrar al tutor y a cada estudiante que solicite la beca
Adjuntar en formato PDF los documentos requeridos:
- CURP certificada de cada estudiante
- Identificación oficial vigente del tutor
- Comprobante de domicilio
- Acta de nacimiento de cada estudiante
- Proporcionar la CURP del estudiante
- Ingresar los datos de contacto del tutor, incluyendo correo electrónico personal y número telefónico
Los depósitos correspondientes al año 2026 están programados para los meses de febrero, abril, junio, octubre y diciembre.
MONTOS DE APOYO ECONÓMICO
El apoyo base es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante. Sin embargo, el monto puede incrementarse en hogares con más de un beneficiario, ya que se adicionan 700 pesos por cada estudiante extra. De esta forma, los pagos pueden alcanzar:
- 2 mil 600 pesos para dos beneficiarios
- 3 mil 300 pesos para tres beneficiarios
Las autoridades enfatizan la importancia de mantener la información actualizada y los documentos en regla, ya que esto permite garantizar el depósito oportuno de la beca y la correcta identificación de los beneficiarios dentro del sistema.