Beca Rita Cetina: cómo actualizar tus datos de contacto y registrarte para el apoyo 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitó un portal en línea para realizar este trámite de forma gratuita.

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por beneficiario. Para conservar el beneficio, es obligatorio mantener actualizados los datos de contacto dentro del sistema oficial.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS: REQUISITOS INDISPENSABLES PARA CONSERVAR LA BECA

Los beneficiarios deben ingresar al sitio www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx, donde se solicita:

- Aceptar los términos del sistema

- Capturar nombre completo

- Ingresar la CURP

- Proporcionar el nuevo dato de contacto

- Explicar el motivo del cambio

El proceso requiere una identificación oficial vigente y una fotografía del beneficiario sosteniéndola, lo que permite validar la identidad. De acuerdo con la información oficial, el trámite es rápido y sin costo, pero debe completarse correctamente para evitar afectaciones en la continuidad del apoyo.

PASO A PASO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS

Para completar la actualización, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Visitar el portal oficial de actualización

- Reunir los documentos necesarios

- Iniciar el trámite en línea

- Adjuntar los documentos solicitados

- Llenar el formulario y explicar con claridad la razón del cambio

REGISTRO PARA LA BECA RITA CETINA 2026

Quienes deseen solicitar el apoyo para el próximo ciclo podrán realizar su registro en el portal www.becaritacetina.gob.mx. El proceso contempla los siguientes pasos:

Registrar al tutor o tutora mediante la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México

Crear o actualizar la cuenta Llave MX en caso de no contar con ella

Registrar al tutor y a cada estudiante que solicite la beca

Adjuntar en formato PDF los documentos requeridos:

- CURP certificada de cada estudiante

- Identificación oficial vigente del tutor

- Comprobante de domicilio

- Acta de nacimiento de cada estudiante

- Proporcionar la CURP del estudiante

- Ingresar los datos de contacto del tutor, incluyendo correo electrónico personal y número telefónico

Los depósitos correspondientes al año 2026 están programados para los meses de febrero, abril, junio, octubre y diciembre.