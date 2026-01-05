Aumentan los programas del Bienestar... Pensiones y becas superan un billón de pesos en 2026: Sheinbaum

México
/ 5 enero 2026
    Aumentan los programas del Bienestar... Pensiones y becas superan un billón de pesos en 2026: Sheinbaum
    El Gobierno de México destinará en 2026 más de un billón de pesos a programas del Bienestar, consolidando la mayor inversión social en la historia del país.

Sheinbaum anuncia que pensiones y becas del Bienestar superarán un billón de pesos en 2026, beneficiando a más de 42 millones de personas en México

El Gobierno de México anunció que en 2026 destinará más de un billón de pesos a los programas del Bienestar, una cifra sin precedentes que marca un nuevo récord en inversión social. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este presupuesto responde a los principios de la Cuarta Transformación, con énfasis en reducir la pobreza y la desigualdad.

Durante la presentación del balance de programas sociales, la mandataria destacó que el gasto social no es un subsidio aislado, sino una política de Estado orientada al bienestar social. Señaló que el crecimiento económico sólo tiene sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

Sheinbaum afirmó que esta estrategia fortalece el tejido social y garantiza derechos básicos, al tiempo que impulsa la inclusión de sectores históricamente marginados mediante apoyos directos y sin intermediarios.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum envía mensaje a Trump... Ratifica rechazo a intervención de EU en Venezuela

BECAS Y PENSIONES: EL EJE DEL NUEVO PRESUPUESTO

Uno de los principales pilares del presupuesto 2026 será el fortalecimiento de pensiones y becas. Entre los nuevos apoyos destaca la beca única para útiles escolares y uniformes, dirigida a todas las niñas y niños de educación primaria en escuelas públicas.

Asimismo, se anunció la creación de la beca Gertrudis Bocanegra, enfocada inicialmente en estudiantes de educación superior en Michoacán para gastos de transporte, con la meta de ampliarla de forma gradual a nivel nacional.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que en 2026 los apoyos sociales alcanzarán a 42.9 millones de beneficiarios, lo que representa la incorporación de 10 millones de personas más, una cobertura histórica para el Estado mexicano.

DISPERSIÓN DE RECURSOS Y ALCANCE DE LOS APOYOS

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que la dependencia coordina programas con una inversión anual de 579 mil millones de pesos, cifra que aumentará a 663 mil millones hacia finales de 2026, beneficiando a 20.3 millones de personas.

Para este año se prevé atender a:· 14.1 millones de adultos mayores· 3.5 millones de mujeres mayores de 60 años· 2 millones de personas con discapacidad· 312 mil madres trabajadoras· 445 mil sembradoras y sembradores

Montiel Reyes informó que desde el 5 de enero inició la dispersión del primer bimestre. Sólo en enero y febrero se entregarán casi 100 mil millones de pesos, con pagos escalonados a través del Banco del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial del apellido.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende a Pemex y CFE ante tensiones globales: ‘la energía es soberanía’

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR

· Es la mayor inversión social en la historia de México

· Más de 42 millones de personas recibirán apoyos en 2026

· Los pagos se realizan sin intermediarios

· Las pensiones aumentaron para adultos mayores en 2026

· La cobertura incluye campo, vivienda, salud y educación

Temas


Becas
Bienestar
Pensión del Bienestar

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La actividad sísmica aceleró en el último año en Coahuila, sobre todo en la Región Carbonífera.

Coahuila: Se disparan al doble los sismos en 2025; alcanzan magnitud de 4.9
Un gol de campo fallado en la última jugada selló la victoria de Pittsburgh ante Baltimore.

Steelers ganan la AFC Norte tras vencer a Ravens y aseguran juego de comodín en casa
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards
La jefa del Ejecutivo reiteró la postura histórica del país a favor de los pueblos y de la solución pacífica de los conflictos.

‘Aquí no’: Sheinbaum frena a Trump y exige a EU parar armas y cárteles
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
En los primeros 11 meses del año pasado se reportó un incremento considerable en el número de coahuilenses deportados.

Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada.

Trump ahora amenaza a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro
Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE