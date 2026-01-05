Aumentan los programas del Bienestar... Pensiones y becas superan un billón de pesos en 2026: Sheinbaum

Durante la presentación del balance de programas sociales, la mandataria destacó que el gasto social no es un subsidio aislado, sino una política de Estado orientada al bienestar social . Señaló que el crecimiento económico sólo tiene sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

El Gobierno de México anunció que en 2026 destinará más de un billón de pesos a los programas del Bienestar , una cifra sin precedentes que marca un nuevo récord en inversión social. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este presupuesto responde a los principios de la Cuarta Transformación , con énfasis en reducir la pobreza y la desigualdad.

Sheinbaum afirmó que esta estrategia fortalece el tejido social y garantiza derechos básicos, al tiempo que impulsa la inclusión de sectores históricamente marginados mediante apoyos directos y sin intermediarios.

BECAS Y PENSIONES: EL EJE DEL NUEVO PRESUPUESTO

Uno de los principales pilares del presupuesto 2026 será el fortalecimiento de pensiones y becas. Entre los nuevos apoyos destaca la beca única para útiles escolares y uniformes, dirigida a todas las niñas y niños de educación primaria en escuelas públicas.

Asimismo, se anunció la creación de la beca Gertrudis Bocanegra, enfocada inicialmente en estudiantes de educación superior en Michoacán para gastos de transporte, con la meta de ampliarla de forma gradual a nivel nacional.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que en 2026 los apoyos sociales alcanzarán a 42.9 millones de beneficiarios, lo que representa la incorporación de 10 millones de personas más, una cobertura histórica para el Estado mexicano.

DISPERSIÓN DE RECURSOS Y ALCANCE DE LOS APOYOS

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que la dependencia coordina programas con una inversión anual de 579 mil millones de pesos, cifra que aumentará a 663 mil millones hacia finales de 2026, beneficiando a 20.3 millones de personas.

Para este año se prevé atender a:· 14.1 millones de adultos mayores· 3.5 millones de mujeres mayores de 60 años· 2 millones de personas con discapacidad· 312 mil madres trabajadoras· 445 mil sembradoras y sembradores

Montiel Reyes informó que desde el 5 de enero inició la dispersión del primer bimestre. Sólo en enero y febrero se entregarán casi 100 mil millones de pesos, con pagos escalonados a través del Banco del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial del apellido.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR

· Es la mayor inversión social en la historia de México

· Más de 42 millones de personas recibirán apoyos en 2026

· Los pagos se realizan sin intermediarios

· Las pensiones aumentaron para adultos mayores en 2026

· La cobertura incluye campo, vivienda, salud y educación