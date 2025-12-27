Beca Universal ‘Rita Cetina’ abrirá registro para 4°, 5° y 6° de primaria en 2026: requisitos y fechas

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” dio a conocer que, a partir de enero de 2026, también podrán registrarse para recibir el apoyo económico bimestral las y los estudiantes que cursan cuarto, quinto y sexto año de primaria en escuelas públicas del país.

Este programa es considerado prioritario para el Gobierno de México, ya que está dirigido a familias mexicanas con hijas e hijos inscritos en instituciones públicas de educación básica.

Hasta 2025, la beca estaba disponible únicamente para estudiantes de secundaria inscritos en el ciclo escolar 2024-2025, quienes recibían un apoyo bimestral de 1,900 pesos por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria en el hogar.

La Secretaría de Bienestar informó que la ampliación a los últimos tres grados de primaria busca fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de los hogares con menos ingresos.

REGISTRO PARA PRIMARIA SERÁ EN ENERO DE 2026

Aunque aún no se ha difundido la fecha exacta de inicio del registro, la dependencia federal confirmó que el proceso se realizará durante enero de 2026. Se recomienda a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para evitar información falsa.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE EN LA BECA RITA CETINA 2026

Las familias interesadas deberán contar con la siguiente información al momento del registro:

De la o el estudiante

- CURP

De la madre, padre o tutor

- CURP

- Número de celular

- Correo electrónico

- INE

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA RECIBIR LA TARJETA DEL BIENESTAR

Las autoridades precisaron que los documentos deberán presentarse en copia, excepto la identificación oficial, que deberá mostrarse en original y copia.

- Identificación oficial (original y copia)

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

La Beca Universal “Rita Cetina” tiene como finalidad apoyar a las familias con hijas e hijos en educación básica pública, con el propósito de reducir el abandono escolar y contribuir a la igualdad de oportunidades educativas.

Las autoridades reiteraron que cualquier novedad sobre el proceso de registro se difundirá a través de medios institucionales, por lo que se recomienda a la población verificar la información en fuentes oficiales.