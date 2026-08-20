Becas Bienestar: estos estudiantes recibirán pagos pendientes del 24 al 28 de agosto

Las y los estudiantes que son derechohabientes de las Becas Bienestar y recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar tendrán un periodo de pagos pendientes del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2026. Los depósitos corresponderán a quienes aún tengan recursos de sus becas por recibir.

El periodo de dispersión contempla a beneficiarios de la Beca Rita Cetina, tanto de primaria como de secundaria; de la Beca Benito Juárez para educación media superior, y de Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes de educación superior.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS PAGOS PENDIENTES?

El pago del 24 al 28 de agosto está dirigido específicamente a las y los derechohabientes que recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar y todavía tienen recursos pendientes de alguno de estos programas:

- Beca Rita Cetina de primaria.

- Beca Rita Cetina de secundaria.

- Beca Benito Juárez de educación media superior.

- Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que los depósitos se realizarán durante los cinco días establecidos para esta dispersión.

Por ello, el depósito no necesariamente aparecerá el mismo día para todas las personas beneficiarias. Los estudiantes deberán consultar periódicamente el saldo de su tarjeta durante el periodo comprendido entre el 24 y el 28 de agosto.