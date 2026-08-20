Becas Bienestar: estos estudiantes recibirán pagos pendientes del 24 al 28 de agosto
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Los depósitos de Becas Bienestar se realizarán de forma gradual del 24 al 28 de agosto y el monto dependerá de los recursos pendientes de cada estudiante
Las y los estudiantes que son derechohabientes de las Becas Bienestar y recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar tendrán un periodo de pagos pendientes del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2026. Los depósitos corresponderán a quienes aún tengan recursos de sus becas por recibir.
El periodo de dispersión contempla a beneficiarios de la Beca Rita Cetina, tanto de primaria como de secundaria; de la Beca Benito Juárez para educación media superior, y de Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes de educación superior.
¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS PAGOS PENDIENTES?
El pago del 24 al 28 de agosto está dirigido específicamente a las y los derechohabientes que recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar y todavía tienen recursos pendientes de alguno de estos programas:
- Beca Rita Cetina de primaria.
- Beca Rita Cetina de secundaria.
- Beca Benito Juárez de educación media superior.
- Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.
El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que los depósitos se realizarán durante los cinco días establecidos para esta dispersión.
Por ello, el depósito no necesariamente aparecerá el mismo día para todas las personas beneficiarias. Los estudiantes deberán consultar periódicamente el saldo de su tarjeta durante el periodo comprendido entre el 24 y el 28 de agosto.
¿CUÁNDO DEPOSITARÁN LAS BECAS BIENESTAR?
La dispersión de los recursos se realizará de manera gradual entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto.
Esto significa que no existe un horario o día único para que todos los beneficiarios reciban el dinero. Cada depósito podrá reflejarse en diferentes momentos dentro del periodo establecido.
Además, en algunos casos el pago podría incluir más de un periodo pendiente, por lo que el monto que recibirá cada estudiante dependerá de los recursos que tenga acumulados y de su situación particular dentro del programa correspondiente.
¿QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES?
Las personas que se encuentren dentro de este grupo deberán mantener su tarjeta del Banco del Bienestar y consultar el saldo durante los cinco días de dispersión.
No será necesario que todos los beneficiarios reciban el depósito el lunes 24 de agosto, debido a que los pagos se efectuarán de forma gradual.
La tarjeta del Banco del Bienestar es el instrumento mediante el cual se entregan directamente los recursos de las Becas Bienestar, sin intermediarios.
PAGOS PENDIENTES PARA TARJETAS RECIÉN ENTREGADAS
Este operativo está dirigido a estudiantes que recientemente recibieron su tarjeta y que, debido a ello, todavía tenían recursos pendientes de recibir.
La dispersión permitirá entregar los pagos correspondientes a los distintos programas educativos durante el periodo establecido por las autoridades de Becas Bienestar.
Los montos que aparezcan en cada cuenta dependerán del programa al que pertenezca el estudiante y de los pagos pendientes que tenga registrados.
Los programas de Becas Bienestar son públicos, ajenos a cualquier partido político, y su uso está destinado al desarrollo social.