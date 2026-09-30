$!Fallece Jorge Kahwagi Macari, ex boxeador, político y ex concursante de Big Brother VIP

Uno de los primeros en confirmar públicamente el deceso fue Roberto Palazuelos , quien compartió en Instagram una fotografía junto a Kahwagi Macari y le dedicó un mensaje de despedida.

El ex boxeador profesional, empresario y exdiputado federal, Jorge Kahwagi Macari , falleció este miércoles 30 de septiembre de 2026, a los 58 años. La noticia comenzó a circular después de los mensajes publicados por personas cercanas al también empresario.

Palazuelos también expresó sus condolencias a la familia. “Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro”, publicó. Hasta el momento de la información disponible, no se ha informado públicamente la causa ni el lugar del fallecimiento .

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió el actor y empresario.

El fallecimiento ocurre apenas seis meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine , empresario y presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. La noticia fue confirmada entonces por el propio grupo editorial.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, escribió el exlegislador.

La muerte de Kahwagi Macari generó reacciones entre personas que coincidieron con él en distintos momentos de su vida. Además del mensaje de Palazuelos, Manuel Velasco publicó una despedida en su cuenta de X.

Kahwagi Macari había reducido sus apariciones públicas durante los últimos años. Su nombre volvió a cobrar relevancia en marzo, precisamente después del fallecimiento de su padre y de las publicaciones que recordaron su trayectoria en la política, el deporte y los medios.

JORGE KAHWAGI MACARI, DEL CONGRESO AL BOXEO

Jorge Antonio Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México durante la LIX Legislatura, entre 2003 y 2006, y posteriormente regresó a la Cámara de Diputados con Nueva Alianza para el periodo 2009-2012.

Su trayectoria política también estuvo vinculada con Nueva Alianza, partido en el que ocupó la Secretaría General y posteriormente la presidencia entre 2007 y 2011.

Durante su primera etapa como legislador protagonizó uno de los episodios más recordados de su carrera pública cuando solicitó licencia para participar en Big Brother VIP, reality show transmitido en 2004.

El paso por la política no fue la única faceta que lo llevó a los titulares. Kahwagi también construyó una carrera como boxeador profesional, actividad que desarrolló mientras mantenía su presencia en la vida pública.

SU CARRERA COMO BOXEADOR GENERÓ CONTROVERSIAS

Kahwagi Macari disputó combates profesionales durante la primera mitad de la década de 2000 y consiguió victorias por nocaut. Su trayectoria dentro del ring estuvo acompañada por cuestionamientos relacionados con algunos de sus rivales y determinadas peleas.

De acuerdo con recuentos publicados sobre su carrera, algunos de sus oponentes fueron investigados en Estados Unidos por sospechas relacionadas con posibles arreglos de combates. Estas versiones fueron parte de las controversias que rodearon al exlegislador durante su etapa como boxeador.

En 2015 regresó al cuadrilátero para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas. El combate terminó en apenas 40 segundos después de que el árbitro detuviera la pelea tras un golpe a la mandíbula.

La combinación de política, boxeo y televisión convirtió a Kahwagi Macari en una figura habitual de la conversación pública mexicana durante los años 2000.

SUS ÚLTIMOS AÑOS ALEJADO DE LOS REFLECTORES

En 2019, Kahwagi informó en redes sociales que había enfrentado una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, escribió entonces.

Después de aquel episodio sus apariciones públicas disminuyeron de manera considerable. Su actividad en redes sociales también fue escasa y su nombre quedó fuera de la agenda mediática durante varios años.

La muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, volvió a colocar su historia personal en los medios durante marzo de 2026. Ahora, el fallecimiento del propio Kahwagi Macari cierra una trayectoria pública marcada por sus distintas etapas como empresario, legislador, boxeador y personaje televisivo.