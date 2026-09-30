¿Cuál fue la última pelea de Jorge Kahwagi? Así terminó su polémico récord invicto en el boxeo

La última pelea profesional de Jorge Kahwagi quedó registrada el 11 de julio de 2015 en Cebú, Filipinas, una noche que resumió buena parte de la polémica que acompañó su paso por el boxeo. Después de casi 10 años sin subir oficialmente al ring, el empresario y político mexicano reapareció para enfrentar a Ramón Olivas en el Waterfront Hotel & Casino, dentro de la función Pinoy Pride 31. Kahwagi, entonces de 47 años, llegó al combate con marca de 11 victorias y ninguna derrota, todas por nocaut.

La pelea fue pactada en peso crucero y terminó prácticamente antes de comenzar: Olivas visitó la lona durante el primer asalto y, tras volver a recibir castigo, el réferi detuvo las acciones para decretar el triunfo del capitalino por nocaut técnico. Las crónicas publicadas entonces coinciden en que la definición llegó en menos de un minuto. El resultado dejó a Kahwagi con un récord profesional definitivo de 12-0, con 12 triunfos antes del límite. Es decir, terminó invicto y con un porcentaje de nocaut del 100 por ciento. Ninguno de sus rivales consiguió llevarlo más allá del segundo round, una estadística poco común que, sin embargo, estuvo acompañada de cuestionamientos constantes sobre la calidad de la oposición que enfrentó. La presentación contra Olivas no escapó a esas críticas. Videos del combate circularon ampliamente y provocaron dudas entre aficionados y medios especializados por la manera en la que se desarrolló la pelea. Incluso hubo rechiflas entre parte del público por la brevedad del duelo y la forma en que llegó la detención.

Antes de aquella reaparición, Kahwagi había peleado por última vez el 30 de julio de 2005, cuando derrotó al brasileño Roberto Coelho en el segundo asalto. Su regreso una década después terminó siendo también su despedida definitiva del boxeo profesional. Durante su trayectoria conquistó campeonatos nacionales y cinturones regionales e internacionales en peso crucero, incluidos títulos vinculados al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Pese a la controversia que rodeó varios de sus combates, las estadísticas dejaron una marca perfecta: 12 peleas, 12 triunfos, cero derrotas y 12 nocauts.

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