Sheinbaum desestima reportaje de The New York Times contra Andy López Beltrán; FGR no lo investiga

Durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre si la Fiscalía mexicana indaga a López Beltrán a partir de los señalamientos difundidos por el diario estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el reportaje publicado por The New York Times sobre Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no mantiene una investigación en su contra.

El tema surgió después de que The New York Times difundiera un reportaje en el que señala que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan acusaciones relacionadas con López Beltrán. El propio reporte precisa que no se han iniciado investigaciones formales en su contra.

“Pues que yo sepa, no. Tendría que informar la Fiscalía, pero no tenemos conocimiento de ahí”, respondió Sheinbaum.

EL REPORTE HABLA DE UNA REVISIÓN, NO DE UN PROCESO FORMAL

De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, las acusaciones que son revisadas están relacionadas con posibles vínculos con crimen organizado y contrabando de combustible, conocido en México como huachicol fiscal.

El reporte señala que las versiones fueron revisadas con fuentes que conocen las indagatorias de las agencias estadounidenses, aunque no identifica públicamente cuáles son esas dependencias. También indica que no existe, hasta el momento, una investigación formal abierta contra López Beltrán.

Sheinbaum puso énfasis precisamente en esa parte del texto y cuestionó que se presentara como una investigación lo que, según el propio reportaje, corresponde a una revisión de acusaciones.

“Fíjate cómo viene la nota, porque vale la pena, es la misma reportera que hizo el reportaje aquel del fentanilo que se cocinaba en una cocina con mientras había salsa picante”, dijo la presidenta.

Posteriormente, leyó parte del planteamiento atribuido al reportaje y remarcó que no existía confirmación de una investigación formal.

SHEINBAUM CUESTIONA LOS SEÑALAMIENTOS

Durante su intervención, la presidenta insistió en que el contenido de la publicación debe leerse considerando sus propios alcances y las fuentes utilizadas.

“No hay investigación formal, pero tal parece que a lo mejor me dijeron que hay unas agencias que están investigando. Imagínense. En el New York Times”, expresó.

Sheinbaum también recordó un reportaje anterior de la misma periodista y cuestionó algunos de sus planteamientos. Su postura se centró en señalar que la publicación actual no presenta, según lo citado durante la conferencia, una investigación formal en contra de López Beltrán.

En México, además, la FGR es la institución encargada de determinar si existen elementos para abrir una investigación penal. En sus canales públicos no aparece, al momento de esta publicación, un comunicado que informe sobre una investigación contra López Beltrán relacionada con este caso.

QUÉ SE SABE HASTA AHORA

La información disponible permite separar los señalamientos de las investigaciones formalmente abiertas:

· FGR: Sheinbaum dijo que, hasta donde tiene conocimiento, no investiga a Andy López Beltrán.

· Estados Unidos: el reportaje de The New York Times señala que dos agencias de seguridad revisan acusaciones relacionadas con él.

· Investigación formal: el propio reporte señala que no se ha iniciado un proceso formal en su contra.

· Señalamientos: están relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.