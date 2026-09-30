Tráfico de especies silvestres en México en el Top 3, solo detrás de armas y drogas, revela Medio Ambiente

La funcionaria explicó que el movimiento ilegal de animales y plantas representa un desafío por la diversidad de especies que son extraídas de sus ecosistemas y comercializadas dentro o fuera del país.

El tráfico ilegal de especies silvestres se mantiene como uno de los problemas que enfrentan las autoridades ambientales en México. Durante la conferencia matutina, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra , informó que se han decomisado alrededor de 20 mil ejemplares de flora y fauna en aeropuertos como parte de las acciones contra este delito.

“Este tráfico de especie silvestre es el tercer tráfico: es el de armas, es el de drogas y es el de flora y fauna”, expresó Bárcena durante su participación en La Mañanera del Pueblo.

El Gobierno federal ha planteado el combate al comercio ilegal junto con acciones de conservación, recuperación de especies y protección de hábitats, debido a que la extracción de ejemplares puede afectar tanto a poblaciones animales como a los ecosistemas donde viven.

DECOMISOS Y LIBERACIÓN DE EJEMPLARES

De acuerdo con las cifras presentadas por la titular de Semarnat, las acciones de las autoridades ambientales no se han limitado al aseguramiento de ejemplares. También se han realizado procesos de recuperación y liberación de animales que pueden regresar a sus hábitats cuando las condiciones lo permiten.

Bárcena señaló que han sido liberados 85 mil ejemplares, dentro de distintas estrategias de conservación. Entre las especies mencionadas se encuentran el lobo mexicano, cóndor de California, bisonte, jaguar y totoaba.

Estas acciones forman parte de un trabajo más amplio para preservar especies consideradas prioritarias y reducir las amenazas que enfrentan en territorio nacional.

México cuenta con una de las mayores riquezas biológicas del mundo. El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030 contempla proteger 232 áreas naturales protegidas federales y 623 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que en conjunto abarcan 99 millones de hectáreas.

PROTECCIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES MARINAS

Además del combate al tráfico, las autoridades han enfocado parte de sus acciones en la recuperación de los espacios donde habitan especies amenazadas.

Uno de los datos expuestos por Bárcena fue la recuperación de 64 por ciento del hábitat de la mariposa monarca. Esta especie realiza una migración que conecta Canadá, Estados Unidos y México y depende de distintos ecosistemas a lo largo de su recorrido.

La funcionaria también destacó las medidas relacionadas con la vaquita marina, cuya conservación está vinculada, entre otros factores, con el combate a las actividades ilegales asociadas con la pesca de totoaba. La totoaba y la vaquita marina se encuentran entre las especies marinas en categoría de peligro de extinción.

En materia de protección de fauna marina, Bárcena agregó que fueron prohibidos los delfinarios y espectáculos con mamíferos marinos, además de señalar la aprobación en el Senado de legislación relacionada con el bienestar animal.

LAS ESPECIES QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES

Las cifras presentadas muestran que la estrategia ambiental abarca diferentes grupos de flora y fauna, desde animales terrestres hasta especies marinas.

· Lobo mexicano: forma parte de los programas de recuperación y conservación mencionados por Semarnat.

· Cóndor de California: especie incluida entre los ejemplares considerados en las acciones de recuperación.

· Bisonte: forma parte de los esfuerzos para recuperar poblaciones de fauna silvestre.

· Jaguar: una de las especies emblemáticas de la biodiversidad mexicana.

· Totoaba: especie marina relacionada con los esfuerzos para combatir actividades ilegales en el Alto Golfo de California.

· Vaquita marina: uno de los mamíferos marinos en mayor riesgo de extinción en México.