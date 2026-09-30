Se aproxima el Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h

Una gran masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, la extensa circulación del huracán Rachel de categoría 1 ocasionará un temporal de lluvias en estados del noroeste y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); lluvias muy fuertes en Nayarit (sur); así como lluvias fuertes en Baja California Sur (sur) y Sinaloa (centro y sur). A su vez, se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados.

Por otro lado, el frente frío 1 ingresará al norte de la República Mexicana, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, además del monzón mexicano sobre el noroeste del país, originarán lluvias puntuales intensas en Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste); lluvias muy fuertes en Zacatecas (centro y norte); lluvias fuertes en Durango (oeste y sur); además de chubascos en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes; así mismo se prevén fuertes rachas de viento con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte).

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano aunados a inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias muy fuertes en Puebla (sureste), Estado de México (centro y norte), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte); y lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sureste). Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio mexicano, además de la península de Yucatán.

Para el jueves, se pronostica que el ciclón tropical Rachel se desplace paralelo a las costas del Pacífico central mexicano, su circulación generará probabilidad de lluvias puntuales intensas en Jalisco, lluvias muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur). También se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas. El monzón mexicano en interacción con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el desplazamiento del sistema frontal (núm. 1) sobre el norte de México, ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste, noreste, centro, oriente, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 20 y máxima de 29 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 18 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 20 y mínima de 16.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (suroeste), Coahuila (norte y este), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Zacatecas (centro y norte), Estado de México (centro y norte), Puebla (sureste), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Guanajuato (norte y este), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz (norte, centro y sur) y Tabasco (oeste, sur, este y sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua y Aguascalientes. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca y Puebla. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noreste), Sonora (noroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Oaxaca (este), Chiapas (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Jalisco y Colima. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Michoacán (oeste) y Oaxaca (costa). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua; de componente sur (surada): Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación torbellinos o tornados: Coahuila (norte). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en costas de Guerrero y Chiapas. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.