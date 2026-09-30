Carl’s Jr. celebra 35 años en México con hamburguesa a $35 este 30 de septiembre

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    Carl’s Jr. celebra 35 años en México con hamburguesa a $35 este 30 de septiembre
    Carl’s Jr. celebra 35 años en México con Famous Star con Queso a $35 este 30 de septiembre VANGUARDIA

Carl’s Jr. ofrecerá la Famous Star con Queso individual a 35 pesos por su 35 aniversario en México

Carl’s Jr. celebrará sus 35 años en México con una promoción especial este miércoles 30 de septiembre de 2026: la Famous Star con Queso individual tendrá un precio de 35 pesos en restaurantes participantes.

La promoción estará disponible únicamente durante ese día y no será válida en formato de combo. Tampoco podrá combinarse con otras promociones u ofertas.

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$!Carl’s Jr. celebra 35 años en México con hamburguesa a $35 este 30 de septiembre

¿CÓMO OBTENER LA FAMOUS STAR CON QUESO A $35?

De acuerdo con la información publicada por Carl’s Jr., la promoción tendrá las siguientes condiciones:

- La Famous Star con Queso individual costará 35 pesos.

- Será válida únicamente el miércoles 30 de septiembre de 2026.

- Aplicará en restaurantes participantes de México, con excepción de las sucursales ubicadas en aeropuertos.

- No será válida junto con otras promociones u ofertas.

- La promoción es exclusiva para México.

CARL’S JR. CUMPLE 35 AÑOS EN MÉXICO

La cadena de restaurantes de comida rápida llegó a México hace 35 años y actualmente cuenta con 299 restaurantes que operan en el país.

La marca tiene su origen en Estados Unidos y fue fundada por Carl Karcher. Su historia comenzó en 1941, cuando Karcher y su esposa Margaret reunieron dinero para adquirir un carrito de venta de hot dogs en Los Ángeles, California.

La primera venta se realizó el 17 de julio de 1941 en la esquina de Florence y Central, por un monto de 14.75 dólares.

Durante los años siguientes, el negocio creció con nuevos carritos y posteriormente con un restaurante Drive-In BBQ en Anaheim, California, donde comenzaron a vender hamburguesas y hot dogs.

En 1956, Karcher abrió los primeros dos establecimientos llamados Carl’s Jr., nombre que hacía referencia a que eran establecimientos derivados de su primer restaurante.

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¿CUÁNTOS RESTAURANTES TIENE CARL’S JR.?

Carl’s Jr. forma parte de CKE Restaurants, compañía que también opera otras marcas de comida rápida.

Actualmente, la empresa reporta presencia internacional a través de miles de restaurantes, incluyendo establecimientos de Carl’s Jr., Hardee’s, Red Burrito y Green Burrito.

En México, la cadena cuenta con 299 restaurantes y ofrece hamburguesas, alimentos preparados al momento, estaciones de bebidas y servicio a la mesa, de acuerdo con información de la propia compañía.

La marca también señala que sus restaurantes en México cuentan con espacios diseñados para atender a familias y grupos de clientes.

La promoción por el 35 aniversario estará disponible únicamente durante este miércoles 30 de septiembre, por lo que los clientes interesados deberán acudir a una sucursal participante para adquirir la Famous Star con Queso individual por 35 pesos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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