Black Friday 2023... ¿Qué tiendas participan en México y cuándo empiezan las ofertas?

El Black Friday, el evento anual de compras donde cada año los descuentos son los grandes protagonistas, nuevamente llega a México este 2023 para ofrecer las mejores ofertas y promociones, a solo unos días de celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Esta jornada de compras navideñas tiene su origen en Estados Unidos, la cual se lleva a cabo el día después de Acción de Gracias, en el cuarto jueves de noviembre. En ella, tanto tiendas físicas como en línea presentan sus mejores precios antes de iniciar las fiestas decembrinas.

Si no alcanzaste a comprar nada en el Buen Fin, entonces el Black Friday es tu oportunidad para aprovechar las ofertas y no quedarte sin regalos para esta Navidad. Te contamos todo lo que debes saber para conseguir los mejores descuentos del año y cuáles son las tiendas participantes.

¿Cuándo y a qué hora comienza el Black Friday 2023?

El Black Friday 2023 en México iniciará en los primeros minutos del viernes 24 de noviembre. Aunque originalmente solo se realiza un día, se prevé que se extienda hasta el último lunes del mes, es decir, el 27 de noviembre, misma fecha en la que también se llevará a cabo el Cyber Monday.

En el caso de Amazon, la e-commerce informó que en su tienda en línea, el Black Friday se efectuará del 23 al 26 de noviembre.

BLACK FRIDAY 2023: TIENDAS PARTICIPANTES

En Estados Unidos, las ofertas de Black Friday iniciaron de manera anticipada para extenderse durante la semana de Acción de Gracias, por los que grandes cadenas como Target, Walmart, Best Buy, Kohl’s, Macy’s y Lowe’s ya lanzaron sus campañas promocionales.

Mientras tanto, en México, algunas tiendas en línea como Amazon, Mercado Libre y Linio ya anunciaron ofertas para el Black Friday en las categorías de Electrónica, Informática, Hogar, Cocina, Ropa, Moda, Deportes, Videojuegos, Bebé, Juguetes, Oficina y papelería, Libros, Música. Alimentos, Belleza y muchos más.

Otras tiendas que participarán en la temporada de ofertas son:

• Adidas

• Apple

• Best Buy

• Costco

• Gaia

• Home Depot

• IKEA

• Petco

• Sam’s Club

• Samsung

• Sephora

LAS TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL BLACK FRIDAY

Existen diversas teorías sobre el origen del Black Friday en Estados Unidos. Una de las primeras que se difundió, y que hoy está totalmente descartada, es aquella que afirma que este día tiene un origen esclavista.Esta información falsa mantenía que los traficantes de esclavos negros bajaban justo sus precios el día de Acción de Gracias de cara a la temporada de invierno. Evidentemente no existe ningún dato ni documento que confirme esta hipótesis.

Otra hipótesis es mucho más plausible y es que esta expresión se originase el viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street (Jay Gould y Jim Fisk) intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos aliándose con un famoso político de Nueva York, Boss Tweed, aunque fracasaron en el intento. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces. Pero el plan falló, ya que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos y muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como “Viernes Negro”.

La expresión Black Friday se usó casi un siglo más tarde, una jornada después de Acción de Gracias, a mediados de la década de 1950. Según recoge el diario Telegraph, el sábado después de la festividad iba a tener lugar un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro.

Ante el caos, ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido y los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de doce horas para controlar a las multitudes que abarrotaban la ciudad, por lo que bautizaron ese día con el nombre de “Viernes Negro”. La iniciativa tuvo éxito y pronto los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término para describir a las hordas de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias.

Filadelfia se colapsó un viernes después de Acción de Gracias ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente a un partido de fútbol. La policía bautizó ese día como el “Viernes Negro”.

Sin embargo el Black Friday no se extendió y popularizó hasta varios años después. Exactamente esto ocurrió en 1966, cuando apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelist. Pero la guinda llegó de la mano del prestigioso periódico americano The New York Times, el cual usó esta misma expresión el 19 de noviembre de 1975. Su intención era referirse al problema de tráfico que se generó en la ciudad norteamericana a raíz de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias, pero realmente lo que supuso fue volver a traer a la actualidad el término Black Friday.