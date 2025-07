¿Cómo se calcula la Prima Vacacional en México y quiénes tienen derecho a recibirla?

¿QUÉ SUCEDE SI TERMINA LA RELACIÓN LABORAL ANTES DEL PRIMER AÑO?

Si la relación de trabajo concluye antes de que se cumpla un año completo de servicios, el trabajador aún tiene derecho a recibir una prima vacacional proporcional, es decir, se calcula con base en el tiempo efectivamente trabajado.

Por ejemplo, si un trabajador laboró seis meses, se calcula la parte proporcional de los días de vacaciones que le corresponderían y se le paga también el 25% adicional correspondiente a esa proporción.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

La legislación establece que los patrones deben entregar cada año una constancia de antigüedad a sus trabajadores, junto con la información sobre el periodo de vacaciones que les corresponde y las fechas en que deberán ser otorgadas.

Además, las vacaciones no deben ser compensadas con dinero si el trabajador no las disfruta. Es decir, no pueden ser “pagadas” a cambio de que la persona siga laborando, ya que el objetivo es garantizar el descanso efectivo.

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES TU PRIMA VACACIONAL?

En caso de que el patrón no otorgue las vacaciones correspondientes, el trabajador tiene hasta un año para exigir tanto los días de descanso como el pago de la prima vacacional.

En caso de irregularidades en el pago de esta prestación, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde se brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE LA PROFEDET?

La Profedet está capacitada para atender dudas relacionadas con la prima vacacional y otros derechos laborales. Ofrece:

- Asesoría legal gratuita

- Acompañamiento durante el proceso de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)

- Representación legal sin costo si el caso escala a juicio

El objetivo es alcanzar soluciones rápidas y efectivas entre empleadores y trabajadores sin necesidad de procesos judiciales prolongados. En caso de no lograrlo, se ofrece acompañamiento completo ante los tribunales laborales.