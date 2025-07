¿BBVA, BanCoppel o HSBC? Estas son las mejores y peores tarjetas de crédito según Condusef

ESTAS FUERON LAS FALLAS MÁS RECURRENTES POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

1. Contrato de Adhesión: se encontró que no cuenta con el consentimiento expreso del usuario, así como también difiere la información del concepto, monto y periodicidad de las comisiones con las inscritas en el Banco de México.

2. Carátula: no se describen las leyendas sobre los riesgos aplicables al producto, así como tampoco se establece el concepto, monto y periodicidad de las comisiones.

3. Estado de cuenta: no se describen el número total de mensualidades de las promociones a plazo, tampoco señala el número de pago correspondiente de las promociones a plazo y omite la descripción de cada cargo y abono.

4. Sitio web: la página internet del banco no proporciona información sobre el contrato, incumple con datos específicos del Costo Anual Total (CAT), se omite la denominación social de la institución y no indica las leyendas sobre los riesgos que no son aplicables al producto.

5 CONSEJOS PARA MANTENER UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO

Mantener un buen historial crediticio es fundamental para acceder a mejores oportunidades financieras, como préstamos para vivienda o automóvil con tasas de interés bajas, tarjetas de crédito con beneficios y, en general, una mayor libertad económica. Aquí te presento 5 consejos clave para lograrlo:

* Paga siempre a tiempo: Este es, sin duda, el factor más importante. Los pagos puntuales demuestran tu responsabilidad financiera y son el pilar de un buen historial. Esto aplica a tarjetas de crédito, préstamos (personales, automotrices, hipotecarios) y hasta servicios básicos como luz, agua y teléfono. Puedes configurar recordatorios o pagos automáticos para evitar olvidos.

* Mantén bajo tu nivel de endeudamiento (utilización de crédito): Se refiere al porcentaje del crédito disponible que estás utilizando. Lo ideal es no usar más del 30% de tu línea de crédito. Por ejemplo, si tienes una tarjeta con un límite de $10,000, procura que tu saldo no supere los $3,000. Un alto nivel de endeudamiento puede ser visto como un indicador de riesgo por los prestamistas.

* Diversifica tus productos financieros de manera responsable: Tener diferentes tipos de crédito (una tarjeta de crédito y un préstamo personal, por ejemplo) puede demostrar tu capacidad para manejar diversas obligaciones. Sin embargo, no se trata de solicitar créditos por el simple hecho de tenerlos. Adquiere nuevos créditos solo cuando realmente los necesites y se ajusten a tu capacidad de pago.

* Mantén tus cuentas antiguas abiertas: La antigüedad de tu historial crediticio es un factor positivo. Si tienes tarjetas de crédito antiguas, incluso si las usas poco, es recomendable mantenerlas abiertas. Esto demuestra un historial prolongado de manejo responsable del crédito. Cerrar cuentas antiguas puede reducir la antigüedad promedio de tu historial.

* Revisa tu reporte de crédito regularmente: Solicita tu reporte de crédito al menos una vez al año (en México, puedes obtener uno gratuito anualmente) y revísalo detenidamente. Asegúrate de que toda la información sea correcta y que no haya errores o actividades sospechosas que puedan afectar negativamente tu puntuación. Si encuentras algún error, repórtalo de inmediato para que sea corregido.

Implementar estos hábitos te ayudará a construir y mantener un historial crediticio sólido, abriéndote las puertas a un futuro financiero más estable y con mejores condiciones.