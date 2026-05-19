Buró de Crédito: estas son las deudas que se eliminarán definitivamente en mayo de 2026

Estar en el Buró de Crédito suele generar preocupación entre quienes tienen pagos atrasados o deudas pendientes. Sin embargo, durante mayo de 2026, miles de personas podrían recibir una noticia positiva: algunos registros negativos serán eliminados automáticamente gracias a la legislación mexicana que regula la permanencia de las deudas en las Sociedades de Información Crediticia. Aunque muchas personas creen que el Buró de Crédito es una “lista negra”, en realidad se trata de un historial financiero donde se registran tanto los pagos puntuales como los incumplimientos. La buena noticia es que ciertos adeudos no permanecen para siempre y pueden desaparecer con el paso del tiempo.

¿Qué deudas se borrarán del Buró de Crédito en mayo de 2026? La eliminación depende del monto de la deuda y del tiempo transcurrido desde que cayó en mora. La ley utiliza como referencia las Unidades de Inversión (UDIS) para determinar cuándo un registro debe ser eliminado. Deudas menores a 25 UDIS Los adeudos pequeños se eliminan después de un año. Esto significa que las deudas que entraron en mora durante mayo de 2025 podrían desaparecer automáticamente este mes. Deudas entre 25 y 500 UDIS Este tipo de adeudos se borran después de dos años. En mayo de 2026, podrían eliminarse registros correspondientes a impagos originados en mayo de 2024. Deudas entre 500 y 1,000 UDIS Las deudas de este rango permanecen durante cuatro años. Por lo tanto, las registradas desde mayo de 2022 serían candidatas a desaparecer del historial. Deudas mayores a 1,000 UDIS Los adeudos más altos pueden permanecer hasta seis años en el Buró de Crédito. En este caso, podrían eliminarse deudas originadas en mayo de 2020, siempre y cuando no exista un proceso judicial activo ni se haya detectado fraude.

El mito de “salir” del Buró de Crédito Uno de los errores más comunes es pensar que las personas pueden “salir” completamente del Buró de Crédito. En realidad, cualquier persona con una tarjeta bancaria, préstamo, financiamiento o incluso un plan telefónico forma parte de este sistema. La diferencia está en el tipo de historial registrado. Un buen comportamiento financiero ayuda a mejorar el puntaje crediticio y facilita el acceso a créditos, hipotecas o financiamientos futuros. Cómo mejorar tu historial crediticio en 2026 Si tus deudas aún no cumplen el tiempo necesario para ser eliminadas, existen acciones que pueden ayudarte a recuperar estabilidad financiera. Prioriza pagos atrasados Liquidar las deudas más antiguas puede ayudar a frenar el deterioro del score crediticio. Negocia con instituciones financieras Muchos bancos ofrecen programas de reestructuración o convenios para facilitar pagos. Evita pagar solo el mínimo Cubrir únicamente el pago mínimo provoca que los intereses aumenten y la deuda se prolongue durante años. Mantén pagos puntuales Servicios como agua, luz, internet y telefonía también influyen en tu historial financiero.

¿Qué hacer si encuentras errores en tu historial? La ley permite ejercer el derecho de aclaración si aparece un crédito no reconocido o un pago mal registrado. El Buró de Crédito debe emitir una resolución en un máximo de 29 días hábiles. Para miles de mexicanos, mayo de 2026 podría representar una nueva oportunidad financiera. Revisar el historial crediticio y entender cómo funciona la eliminación de deudas puede ser clave para tomar mejores decisiones económicas y recuperar acceso a productos financieros en el futuro.

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