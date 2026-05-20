Sheinbaum presume mejora histórica de 5.1% en índice de paz en México en 2025

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el país registró una mejora de 5.1 por ciento en los indicadores de paz y seguridad, cifra que calificó como la más importante desde que comenzó a medirse este estudio internacional.

México alcanzó en 2025 una de las cifras más relevantes en materia de seguridad de los últimos años. Así lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados más recientes del Índice de Paz México 2026 , elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) .

De acuerdo con las gráficas mostradas durante la conferencia, el punto más crítico del índice se registró en 2019, año a partir del cual comenzó una recuperación gradual en diversos indicadores relacionados con violencia y criminalidad.

“En 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década” , declaró Sheinbaum al citar datos del informe.

EL INFORME MUESTRA UNA RECUPERACIÓN DESDE 2019

La presidenta explicó que el estudio internacional identifica una tendencia sostenida de mejoría desde hace seis años, luego de un periodo de deterioro consecutivo entre 2015 y 2018.

Según el informe, el avance de 2025 representa además la caída más pronunciada en los niveles de violencia registrados dentro del periodo analizado por el organismo internacional.

Sheinbaum sostuvo que estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años y subrayó que el reconocimiento proviene de un organismo independiente con presencia internacional.

“Más paz, más seguridad, reconocido internacionalmente”, afirmó la mandataria durante la presentación del reporte.

El documento del IEP analiza variables relacionadas con homicidios, delitos violentos, percepción de seguridad, impacto económico de la violencia y estabilidad social en distintas entidades del país.

SHEINBAUM COMPARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Durante la misma conferencia, la presidenta retomó cifras relacionadas con infraestructura hospitalaria y ferroviaria para comparar resultados de distintas administraciones federales.

En materia de salud, señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón se construyeron 5 mil 308 camas hospitalarias, mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto se desarrollaron 3 mil 906.

En contraste, indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sumó 7 mil 404 camas hospitalarias pese al contexto de la pandemia de Covid-19, y adelantó que su administración prevé agregar otras 9 mil 139 camas nuevas.

“A partir de los gobiernos de la transformación, más hospitales”, expresó Sheinbaum al mostrar las cifras.

La mandataria también resaltó avances en infraestructura ferroviaria y afirmó que los nuevos proyectos de trenes representan una diferencia importante frente a sexenios anteriores.

TRENES, OBRAS PÚBLICAS Y NUEVOS PROYECTOS

En el rubro ferroviario, Sheinbaum señaló que entre 2006 y 2012 se construyeron únicamente 65 kilómetros de vías férreas, mientras que entre 2012 y 2018 se realizaron 187 kilómetros.

Frente a ello, destacó que el gobierno de López Obrador desarrolló mil 736 kilómetros de trenes de pasajeros y carga, mientras que su administración proyecta sumar otros 2 mil 377 kilómetros adicionales.

“Son trenes públicos, ahí sí hay diferencia”, sostuvo la presidenta al referirse a proyectos como el Tren Maya, los trenes del norte y las nuevas rutas ferroviarias impulsadas por el Gobierno federal.

Entre las obras mencionadas durante la conferencia se encuentran:

• Tren Maya

• Refinería Dos Bocas

• Aeropuerto de Tulum

• Mexicana de Aviación

• Tren Maya de carga

• Trenes del norte

• Ruta México-Pachuca

• Tren Insurgente

La presidenta adelantó que próximamente serán presentados nuevos proyectos ferroviarios y obras de infraestructura hídrica y carretera en distintas regiones del país.

CRÍTICAS Y MENSAJES DURANTE LA CONFERENCIA

Además de los datos oficiales, Sheinbaum lanzó comentarios sobre las críticas provenientes de sectores opositores y algunos medios de comunicación.

“A ver qué va a decir Loret de Mola... la honestidad da resultados”, comentó durante la conferencia matutina al referirse al informe internacional.

También cuestionó cuáles fueron las obras emblemáticas de gobiernos anteriores y mencionó la llamada “media barda” de una refinería y la Estela de Luz, a la que calificó como “Estela de la corrupción”.

En contraste, afirmó que los gobiernos recientes impulsaron proyectos de infraestructura con impacto nacional en materia de movilidad, energía y conectividad regional.