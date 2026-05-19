Final Clausura 2026: Cruz Azul muestra inconformidad por designación arbitral

La designación arbitral para la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM ya provocó movimiento en La Noria. La directiva celeste analiza la posibilidad de presentar una protesta formal ante la Comisión de Árbitros luego del nombramiento de Daniel Quintero Huitrón como juez central para la serie por el campeonato. Dentro del club existe sorpresa por la elección del silbante, principalmente por antecedentes recientes en partidos donde estuvieron involucrados ambos equipos. De acuerdo con personas cercanas al entorno cementero, el tema comenzó a revisarse desde el momento en que se confirmó la designación para los encuentros decisivos.

Uno de los antecedentes que mantiene inconforme a Cruz Azul se remonta al duelo de fase regular frente a Pumas, partido que dejó molestia en sectores de la institución por algunas decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro. Aunque el club no emitió una postura pública en aquel momento, internamente el trabajo de Quintero Huitrón quedó bajo observación.

Además, en la dirigencia cementera también llamó la atención el respaldo público que el exárbitro Efraín mostró hacia la designación para la Final, situación que aumentó las dudas alrededor del criterio utilizado por la Comisión de Árbitros para elegir al encargado de impartir justicia en la serie. La directiva encabezada por Víctor Velázquez revisa actualmente reportes y antecedentes del árbitro en compromisos relacionados con Pumas, con el objetivo de entender las razones detrás de la decisión. Hasta ahora, el análisis continúa de manera interna y todavía no existe una postura oficial emitida por el club ante los medios. En el entorno de Cruz Azul consideran que tienen derecho a expresar su inconformidad, tomando como referencia un antecedente reciente en el que Pumas logró revertir una designación arbitral antes de un compromiso importante. Esa situación abrió la puerta para que otras instituciones también evalúen mecanismos similares cuando no están conformes con las decisiones de la Comisión. Mientras tanto, la expectativa alrededor de la Final sigue creciendo. La serie enfrentará a dos de los equipos con mayor regularidad en el torneo y cualquier detalle fuera de la cancha comienza a tomar relevancia a pocos días del arranque.

Daniel Quintero Huitrón también estuvo presente recientemente en la Semifinal entre Pumas y Pachuca, otro partido que fue seguido de cerca por el entorno celeste mientras se definían las posibles designaciones arbitrales para la disputa del título. Se espera que en las próximas horas Cruz Azul determine si presenta una protesta formal o si únicamente mantiene el análisis interno previo al inicio de la Final del futbol mexicano.

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