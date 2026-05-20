$!Detienen a alcaldes de Atlatlahucan y exalcalde de Yecapixtla en Morelos; van contra edil de Cuautla

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes sobre la detención de dos presidentes municipales en el estado de Morelos, identificados como Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; además, comunicó que se encuentra activa una orden de aprehensión contra el presidente de Yecapixtla. García Haruch informó que las detenciones fueron parte de acciones relacionadas con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la llamada Operación Enjambre.

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que fueron cumplimentadas cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), derivadas de investigaciones realizadas por autoridades federales. “En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO, entre ellas Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla”, publicó García Harfuch. Asimismo, confirmó que continúan las acciones para localizar y detener a Jesús “N”, actual presidente municipal de Cuautla. “Asimismo, continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla. Las investigaciones continúan”, añadió.

INVESTIGACIÓN CONTRA AGUSTÍN TOLEDANO AMARO, ALCALDE DE ATLATLAHUACAN Agustín Toledano Amaro fue electo presidente municipal de Atlatlahucan en las elecciones de junio de 2024 bajo la coalición integrada por PRI, PAN y PRD. Desde el año pasado, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República mantenía una investigación en su contra por presuntos vínculos con grupos criminales, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que aparecía presuntamente junto a Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como presunto líder regional del Cártel de Sinaloa. Posteriormente, Toledano promovió un amparo con el objetivo de evitar una posible detención derivada de las investigaciones federales. En ese momento, reconoció públicamente que era objeto de indagatorias por parte de autoridades federales y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente los delitos específicos por los cuales fue ejecutada la orden de aprehensión en su contra.

EXALCALDE DE YECAPIXTLAN, IRVING SÁNCHEZ ZAVALA TAMBIÉN FUE DETENIDO Dentro de las acciones reportadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también se confirmó la captura de Irving Sánchez Zavala, identificado como expresidente municipal de Yecapixtla. Irving Sánchez Zavala encabeza la actual generación de una familia con décadas de arraigo político en Yecapixtla. El legado comenzó con su padre, Francisco Rafael Sánchez Vargas, exalcalde priista (1991-1994) y exdiputado local; sin embargo, Irving rompió el molde familiar al convertirse en el primer alcalde de su dinastía bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Tras su mandato, la hegemonía panista de los Sánchez Zavala continuó en el municipio con sus hermanos Francisco Erick y Heladio Rafael, quien gobierna actualmente. Desde el término de su gestión, Irving se ha mantenido activo en redes sociales, plataforma que utiliza para respaldar públicamente las acciones de la presente administración local encabezada por su hermano. Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias de su detención ni los cargos específicos que enfrenta. Tampoco se han revelado oficialmente las identidades de las otras personas relacionadas con las cuatro órdenes de aprehensión ejecutadas en Morelos.

MANTIENEN ACTIVA ORDEN DE CAPTURA CONTRA JESÚS CORONA DAMIÁN, ALCALDE DE CUAUTLA Las autoridades federales también mantienen activa una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, actual presidente municipal de Cuautla, quien asumió el cargo para el periodo 2025-2027 representando al Partido Acción Nacional. Hasta ahora se desconoce el paradero del alcalde, mientras continúan los operativos para su localización y captura. Al igual que el edil de Atlatlahucan, Corona Damián también fue señalado en investigaciones de la FGR tras aparecer en un video junto a Júpiter Araujo, alias “El Barbas”. Jesús Corona Damián ya había ocupado anteriormente la presidencia municipal de Cuautla entre 2019 y 2021, en aquella ocasión bajo las siglas de Morena. Posteriormente, contendió en las elecciones de 2021 respaldado por el PAN y el Partido Humanista, aunque fue derrotado por el entonces candidato morenista Rodrigo Arredondo. Su trayectoria política también ha estado relacionada con otros hechos judiciales. En septiembre de 2018, semanas después de haber recibido la constancia de mayoría que lo acreditaba como alcalde electo, su hermano Samuel Corona fue detenido por el delito de secuestro y permanece actualmente en prisión.

CONTINÚAN OPERATIVOS EN EL ESTADO Las detenciones forman parte de acciones coordinadas entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer información sobre los operativos específicos que permitieron la captura de los funcionarios y exfuncionarios involucrados, ni han informado si existen más órdenes de aprehensión pendientes relacionadas con esta investigación. Con información en proceso

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