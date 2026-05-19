Hay quienes todavía reconocen a Jon Favreau por aquel personaje del millonario novio de Mónica en la serie Friends. Incluso antes, por la comedia Swingers, que protagonizó en cine junto a Vince Vaughn, aunque quizá sea más famoso por el personaje de Happy Hogan, el chofer, jefe de seguridad y mejor amigo de Tony Stark/Iron Man. Pero muy pocos saben que también es la voz del líder de Mandalorian Death Watch en la serie animada. Y, en realidad, Jon Favreau es uno de los directores más importantes del universo de superhéroes, el verdadero impulsor del éxito de Iron Man y el mismo cineasta que ahora trae la versión cinematográfica de ‘The Mandalorian’, con la fama de Pedro Pascal y Baby Yoda, además de una nueva historia paralela de Star Wars.

¿La versión en cine de ‘Mandalorian’ es una buena excusa para volver con otra historia de ‘Star Wars’? “Es emocionante volver con Star Wars a una pantalla grande de cine y me pone feliz recuperar semejante universo para un público de todas las edades, para verlo como quienes lo vimos por primera vez”. ¿Recuerda la primera vez que vio ‘Star Wars’ en el cine? “Fue la gran razón por la que me enamoré del cine, cuando la vi por primera vez con mi padre. Esa primera escena de la nave pasando por encima de mi cabeza... cambió mi vida. Desde entonces soñaba con trabajar en el cine, hasta que trabajé como acomodador en Return of the Jedi. Y ahora fue como cumplir un sueño haber podido filmar una nueva producción de Star Wars”.

Más allá de sus respetados pasos por Hollywood como actor, Jon Favreau fue construyendo su propio camino como cineasta después de dirigir y protagonizar junto a Vince Vaughn la comedia Made. Claro que el primer gran éxito llegó con la dirección de Elf, protagonizada por Will Ferrell y James Caan, mientras seguía trabajando como actor, como el asistente personal de Jack Nicholson y Diane Keaton en Something’s Gotta Give. También dirigió la cinta de ciencia ficción Zathura: A Space Adventure. Pero nadie apostaba demasiado por la siguiente producción sobre un desconocido superhéroe que debía estrenarse apenas una semana antes del lanzamiento de la esperada adaptación cinematográfica de Speed Racer. Y a él tampoco le preocupó llamar al actor peor visto en Hollywood por su pasado con las drogas. No parecía la mejor opción. Sin embargo, fue quien le dio la gran oportunidad a Robert Downey Jr. para convertirlo en el gran éxito de ‘Iron Man’. Así surgió el fenómeno de Marvel, con Jon Favreau como director. Y así también creó otro éxito con la serie The Mandalorian, que ahora llega con su propia versión para cine.

¿Se nota la diferencia entre haber dirigido la serie y la nueva superproducción de ‘Mandalorian’? “En la serie, la verdad, solo dirigí un episodio, el primero de la segunda temporada. Pero ahora tuve la oportunidad de filmar la nueva superproducción completa para cine. Solo espero que nuestro entusiasmo y tanta pasión por Star Wars contagien a la nueva generación de fans”. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el cine y un episodio de Disney+? “Esta vez tenemos 49 minutos de secuencias expandidas en un formato mucho más grande, creado especialmente para IMAX y otros grandes formatos de cine. También pudimos construir estudios enteros que no habíamos podido hacer en la serie, porque apenas teníamos unos meses para terminarla, pero esta vez contamos con años de producción, con animación stop motion y trabajos digitales hermosos de ILM, además de miniaturas que pudimos controlar como si fueran reales”.

Además del rol como director, Jon Favreau es el guionista de la nueva versión cinematográfica de ‘The Mandalorian & Grogu’. La historia se remonta a la época posterior a la caída del Imperio de Star Wars, y Pedro Pascal, con el personaje de Din Djarin, ahora es el encargado de rescatar a alguien importante para la Nueva República. Por supuesto, la fama se multiplica con el carisma de Grogu, mejor conocido como “Baby Yoda”, y el agregado de Sigourney Weaver como la coronel Ward, quien contrata al Mandalorian para la nueva misión. ¿El debut en cine de Grogu como Baby Yoda conseguirá un éxito más grande que el de la serie? “No veo la hora de presentarlo a un nuevo público en su gran debut cinematográfico, para seguir con el legado que nos dejó George Lucas con Star Wars. Es un gran honor. Las actuaciones de Pedro Pascal y Sigourney Weaver también son tremendas. Y la gente además conoce a Grogu como Baby Yoda, porque ya es parte de nuestra cultura”.

¿Se necesita haber visto la serie para entender la historia de ‘Mandalorian’ en cine? “Para nada, es algo completamente diferente. Me gusta asumir que será como el primer episodio, donde había gente nueva, pero irónicamente hay toda una generación, como mi hijo menor de 10 años, que nunca antes había visto Star Wars. Y lo mismo pasará ahora en el cine, donde pueden coincidir los fans clásicos con niños que nunca antes vieron algo así en una pantalla grande”. ¿No es curioso que la gente de cine diga que las plataformas de streaming les roban público a las salas? “Supongo que una de las grandes conclusiones de las plataformas de streaming es que crean éxitos que también pueden llegar al cine, cuando la gente pide un contenido más exclusivo, como una superproducción que pueda desarrollar mucho más las historias”. ¿Y en un mundo donde los efectos especiales de CGI compiten con la IA, qué opina del miedo a la inteligencia artificial? “Yo creo que en el cine siempre existió el debate entre la tecnología y las diferentes formas de contar una historia. Un director de cine cuenta con herramientas nuevas o equipos que quizá reemplazan algo que se usaba antes, para contar la misma historia. Son diferentes estilos de ayuda. No es una conversación nueva. La verdadera pregunta es si la IA es lo suficientemente diferente como para marcar una diferencia. En otras palabras, me pregunto si es otra innovación o si lo cambia todo. En mi caso, siempre fui muy lento para adoptar nuevos cambios. Si te fijas, yo ni siquiera utilizaba efectos digitales de CGI más de lo necesario. Siempre preferí la perspectiva, incluso con Iron Man. Pasaron muchos años hasta que me involucré en el mundo de los efectos CGI. Y me parece que ahora sucede algo parecido. Necesitamos muchas más conversaciones sobre inteligencia artificial, porque hay muchísima confusión al respecto. Creo que necesitamos más claridad sobre el hecho de que estas máquinas puedan escanear tu imagen y que alguien pueda tenerla para siempre. Es algo que forma parte del juego hoy y hay que asegurarse de que exista cierta protección de derechos. Es una conversación que todavía está pendiente”.

A nivel personal... ¿está preparado para competir con la inteligencia artificial? “Yo tengo la fortuna de poder elegir lo que quiero hacer. Es un lujo que llega con el paso del tiempo en una carrera. Y, en lo personal, me identifico con alguien cuya pasión pasa por la visión de una historia, donde después se suma un equipo de gente con la misma sintonía. Todos los días buscamos ideas nuevas y el instinto tiene mucho que ver con nuestro trabajo. Y cuando escucho hablar de estas tecnologías, creo que se subestima la intuición del trabajo humano. La tecnología puede ser fabulosa, pero al final del día lo que importa es la gente, el equipo que trabaja en conjunto por una misma meta. El 90 por ciento de mi vida la pasé en pequeños estudios con gente creativa, donde los técnicos solo estaban un paso atrás”. ¿Cambiaría algo del mundo del cine para que la gente vuelva todos los fines de semana? “Si nos fijamos en las recaudaciones, el dinero llega con las producciones que generan una experiencia muy particular. Las salas premium o las pantallas IMAX son diferentes. Pero hay que hacer algo para que la gente vaya, empezando por tratar mejor al espectador. Es como un restaurante donde te saludan o te regalan un trago o un postre al final de la cena. El mundo del cine pasó por demasiadas variantes en los últimos años; es difícil encontrar una sola razón, si es la economía o las huelgas de Hollywood. Pero creo que este año está demostrando algo distinto. Se nota el entusiasmo de la gente que quiere salir cuando algo realmente vale la pena”.

¿Imagina un futuro donde las producciones no cuesten tanto como hoy? “Honestamente, creo que el cine tiene que abaratar costos, seguro. Pero también tiene que ver con la calidad. Tenemos que asegurarnos de conservar una buena calidad para el público. Y te digo algo: la generación joven con la que yo estoy en contacto va al cine. No lo mira todo en un teléfono. Me parece que nos confundimos un poco sobre lo que estamos viendo. Por eso digo que hay que mirar al público, entenderlo y probarlo todo.