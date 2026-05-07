Estafas y robos de identidad apelan a las emociones, advierte Buró de Crédito

Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito, advirtió que los delincuentes están aprovechando momentos de debilidad emocional para vulnerar la seguridad de los usuarios a través de la inteligencia artificial. Mencionó que el robo de identidad ha evolucionado de simples correos electrónicos sospechosos a complejas tácticas que combinan inteligencia artificial con la manipulación de las emociones humanas.

Explicó que el robo de identidad ocurre cuando alguien se hace pasar por otra persona para obtener créditos, realizar trámites o defraudar a terceros. Según Erhardt, el éxito actual de estos delitos radica en su vínculo con sentimientos primarios como el amor, el miedo y el sentido de urgencia. “Las emociones fuertes hacen que tu cerebro no piense claramente. Es un momento de debilidad que el delincuente va a aprovechar”, explicó el vocero. Los estafadores suelen operar mientras las víctimas duermen, recolectando información durante el día para ejecutar los fraudes en la madrugada y evitar una reacción inmediata. Dijo que un método creciente es el uso de perfiles falsos en aplicaciones de citas como Tinder. Los delincuentes utilizan IA para generar fotografías de personas “ideales”, con una simetría perfecta que no suele presentarse en la naturaleza. Incluso llegan a sobreponer logotipos de “identidad verificada” en las imágenes para generar una falsa sensación de confianza y extraer información personal o dinero mediante ingeniería social. Además, la tecnología de clonación de voz y video (deepfakes) ha alcanzado niveles alarmantes. Se han reportado casos de videos falsos de figuras públicas, como la presidenta de México, invitando a inversiones fraudulentas. El vocero de Buró de Crédito advirtió que pronto será casi imposible diferenciar la realidad de la ficción, permitiendo a los criminales incluso clonar la voz de conocidos para simular emergencias o delitos.

Así mismo, mencionó que la creatividad delictiva no tiene límites, y una táctica, por ejemplo, es la de la “basurita” en la pantalla. Es decir, imágenes diseñadas con un pequeño pelo o mancha falsa que incita al usuario a tocar la pantalla, activando la descarga de tal vez un software espía. También mensajes falsos del SAT sobre problemas con la declaración anual o mensajes de texto de supuestas multas vehiculares que buscan generar pánico y clics inmediatos en enlaces contaminados. Wolfgang Erhardt también advirtió de posibles estafas en el contexto del Mundial de futbol o de espectáculos de moda, en los que se ofrecen precios irreales que apelan a la emoción del momento. Dijo que a pesar del avance de la IA, instituciones como el Buró de Crédito mantienen procesos de autenticación robustos. Para obtener un reporte de crédito, expuso, se requiere información que la IA aún no posee, como límites exactos de tarjetas o números de contratos de hipotecas. Recomendó restringir perfiles en redes sociales, activar servicios de alerta como “Alértame” de Buró de Crédito, que notifica vía correo electrónico cada vez que una empresa consulta el historial crediticio, entre otros.

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