¿Cada cuánto debes cambiar el rastrillo?... riesgos graves y consejos de higiene

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 20 enero 2026
    ¿Cada cuánto debes cambiar el rastrillo?... riesgos graves y consejos de higiene
    Usarlo más tiempo del recomendado puede provocar irritaciones, infecciones y cortes, especialmente si no se limpia ni se almacena de forma adecuada. VANGUARDIA/ARCHIVO

Usar el rastrillo por demasiado tiempo puede causar infecciones y cortes. Descubre cada cuánto cambiarlo y cómo mantener una buena higiene

La frecuencia ideal para cambiar el rastrillo depende del tipo de hoja, la zona que se afeita y la frecuencia de uso. En términos generales, los especialistas recomiendan reemplazarlo cada 5 a 10 afeitadas para evitar daños en la piel.

Cuando la hoja pierde filo, el rasurado se vuelve más agresivo. Esto obliga a presionar más la piel, aumentando el riesgo de cortaduras, irritación y vellos encarnados, incluso si se utiliza espuma o gel.

TE PUEDE INTERESAR: Credencial del Sistema de Salud Universal en México... ¿Cómo, cuándo y en qué estados se podrá tramitar por apellidos?

Si el rastrillo se usa en áreas sensibles como axilas o zona íntima, el cambio debe ser más frecuente, ya que la piel es más delicada y propensa a infecciones.

RIESGOS DE USAR UN RASTRILLO VIEJO

Un rastrillo desgastado acumula bacterias, células muertas y residuos de jabón. Aunque se enjuague después de cada uso, la humedad favorece la proliferación de microorganismos.

El uso prolongado puede provocar foliculitis, infecciones cutáneas, enrojecimiento persistente y sensación de ardor. En personas con piel sensible o defensas bajas, el riesgo es mayor.

Además, las hojas oxidadas o dañadas pueden causar microlesiones invisibles que facilitan la entrada de bacterias, complicando la cicatrización y generando molestias prolongadas.

SEÑALES DE QUE YA DEBES CAMBIARLO

Existen señales claras que indican que un rastrillo ya no es seguro. Ignorarlas puede derivar en problemas dermatológicos innecesarios.

Si notas que el rastrillo jala el vello, deja zonas mal rasuradas o genera ardor inmediato, es momento de reemplazarlo. El desgaste no siempre es visible, pero se siente en la piel.

Otro indicio es la presencia de manchas, óxido o residuos persistentes, incluso después de limpiarlo, lo que confirma que la hoja ya no está en condiciones higiénicas.

CONSEJOS DE HIGIENE PARA UN RASURADO SEGURO

Mantener una correcta higiene del rastrillo ayuda a prolongar su vida útil y proteger la piel. Un mal manejo puede anular incluso un cambio frecuente.

Después de cada uso, se debe enjuagar con abundante agua para retirar restos de vello y jabón. Es importante secarlo completamente antes de guardarlo para evitar la humedad.

Nunca se recomienda compartir rastrillos, ya que esto puede transmitir hongos, bacterias y virus. Cada persona debe usar uno propio, incluso dentro del mismo hogar.

RIESGO GRAVE POR NO CAMBIARLO

No cambiar el rastrillo con la frecuencia adecuada puede provocar infecciones cutáneas graves, ya que las hojas desgastadas acumulan bacterias como Staphylococcus aureus. Estas entran al cuerpo a través de microcortes invisibles y pueden derivar en celulitis, enrojecimiento extenso, dolor intenso e incluso fiebre, requiriendo tratamiento con antibióticos o atención hospitalaria en casos severos.

Otro riesgo importante es la foliculitis recurrente, que inicia como pequeños granos pero puede evolucionar a abscesos o forúnculos cuando se usa un rastrillo viejo. Estas infecciones profundas suelen ser dolorosas, tardan semanas en sanar y pueden dejar cicatrices permanentes, sobre todo si el rasurado continúa sobre la piel lesionada.

En personas con diabetes, defensas bajas o mala circulación, las consecuencias pueden ser aún más peligrosas. Un simple corte mal cicatrizado puede transformarse en una úlcera infectada, extenderse a otras zonas del cuerpo o, en situaciones poco frecuentes pero documentadas, causar infecciones sistémicas. Por ello, cambiar el rastrillo a tiempo es una medida básica de higiene y prevención en salud.

TE PUEDE INTERESAR: El top 10 de los animales más letales del mundo... el número 1 te sorprenderá

DATOS CURIOSOS SOBRE EL USO DEL RASTRILLO

· Un rastrillo húmedo puede duplicar la cantidad de bacterias

· La piel recién rasurada es más vulnerable a infecciones

· El óxido acelera la pérdida de filo

· Cambiarlo a tiempo reduce la irritación hasta en un 60%

Temas


Enfermedades
Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, y le impuso prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en Ensenada

Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
Elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al joven señalado por un homicidio ocurrido en el barrio de San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta

Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los intensos llamados y la presión en redes sociales de las fanáticas de la banda de K-pop, BTS, se hicieron notar.

Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa
Cristiano Ronaldo durante su etapa como jugador de la Juventus, periodo en el que se originó la disputa salarial.

Cristiano Ronaldo gana batalla legal: no devolverá millones a la Juventus