$!Credencial del Sistema de Salud Universal en México... ¿Cómo, cuándo y en qué estados se podrá tramitar por apellidos?

La Credencial del Servicio Universal de Salud es una nueva identificación oficial que permitirá a cualquier mexicana o mexicano ejercer su derecho a la salud dentro del sistema público nacional. Su objetivo es unificar el acceso a los servicios médicos bajo un mismo registro. De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, esta credencial garantizará atención en instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, sin importar la afiliación previa del paciente.

El documento busca eliminar barreras administrativas, facilitar la atención médica básica y fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones que conforman el sistema de salud en México. PARA QUÉ SERVIRÁ Y QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ La credencial permitirá el acceso a consultas médicas, atención preventiva, estudios esenciales y seguimiento clínico dentro de instituciones públicas. Esto asegurará continuidad en los tratamientos y un mejor control de los expedientes.

Además, funcionará como un identificador único dentro del Sistema Nacional de Salud, ayudando a evitar duplicidades de registros y agilizando trámites médicos y administrativos. Con esta medida, el gobierno busca mejorar la planeación de recursos, ampliar la cobertura médica y garantizar que más personas reciban atención gratuita y oportuna. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que los requisitos varían según la edad del solicitante. El trámite se dividirá entre personas mayores y menores de edad. Personas mayores de edad · Acta de nacimiento con CURP · Identificación oficial con fotografía y CURP · Comprobante de domicilio Menores de edad · Acta de nacimiento con CURP · Comprobante de domicilio · Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP PASO A PASO PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL El registro se realizará de manera presencial en módulos autorizados. En el caso de los menores de edad, el padre, madre o tutor podrá completar su registro el mismo día. El personal revisará la documentación, se recabará la firma de consentimiento, se tomará fotografía y se registrarán huellas dactilares para integrar correctamente la información. Una vez concluido el proceso, el solicitante recibirá una notificación vía SMS o llamada desde el número 079, y deberá acudir por su credencial impresa aproximadamente seis semanas después. CÓMO SERÁ LA CREDENCIAL DE SALUD PÚBLICA Según lo presentado en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la credencial será física y contendrá datos personales y elementos de seguridad.