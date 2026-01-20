Credencial del Sistema de Salud Universal en México... ¿Cómo, cuándo y en qué estados se podrá tramitar por apellidos?

Credencial del Sistema de Salud Universal en México... ¿Cómo, cuándo y en qué estados se podrá tramitar por apellidos?

Carlos Martínez
Carlos Martínez

La Credencial del Sistema de Salud Universal permitirá acceso médico gratuito en México. Conoce requisitos, registro y estados donde inicia

Información
/ 20 enero 2026
La Credencial del Servicio Universal de Salud es una nueva identificación oficial que permitirá a cualquier mexicana o mexicano ejercer su derecho a la salud dentro del sistema público nacional. Su objetivo es unificar el acceso a los servicios médicos bajo un mismo registro.

De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, esta credencial garantizará atención en instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, sin importar la afiliación previa del paciente.

El documento busca eliminar barreras administrativas, facilitar la atención médica básica y fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones que conforman el sistema de salud en México.

PARA QUÉ SERVIRÁ Y QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ

La credencial permitirá el acceso a consultas médicas, atención preventiva, estudios esenciales y seguimiento clínico dentro de instituciones públicas. Esto asegurará continuidad en los tratamientos y un mejor control de los expedientes.

$!Credencial del Sistema de Salud Universal en México... ¿Cómo, cuándo y en qué estados se podrá tramitar por apellidos?

Además, funcionará como un identificador único dentro del Sistema Nacional de Salud, ayudando a evitar duplicidades de registros y agilizando trámites médicos y administrativos.

Con esta medida, el gobierno busca mejorar la planeación de recursos, ampliar la cobertura médica y garantizar que más personas reciban atención gratuita y oportuna.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que los requisitos varían según la edad del solicitante. El trámite se dividirá entre personas mayores y menores de edad.

Personas mayores de edad

· Acta de nacimiento con CURP

· Identificación oficial con fotografía y CURP

· Comprobante de domicilio

Menores de edad

· Acta de nacimiento con CURP

· Comprobante de domicilio

· Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

PASO A PASO PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL

El registro se realizará de manera presencial en módulos autorizados. En el caso de los menores de edad, el padre, madre o tutor podrá completar su registro el mismo día.

El personal revisará la documentación, se recabará la firma de consentimiento, se tomará fotografía y se registrarán huellas dactilares para integrar correctamente la información.

Una vez concluido el proceso, el solicitante recibirá una notificación vía SMS o llamada desde el número 079, y deberá acudir por su credencial impresa aproximadamente seis semanas después.

CÓMO SERÁ LA CREDENCIAL DE SALUD PÚBLICA

Según lo presentado en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la credencial será física y contendrá datos personales y elementos de seguridad.

$!Credencial del Sistema de Salud Universal en México... ¿Cómo, cuándo y en qué estados se podrá tramitar por apellidos?

Parte frontal

· Nombre completo

· CURP

· Sexo

· Lugar y fecha de nacimiento

· Nacionalidad

Parte trasera

· Dos códigos QR, uno para el sector salud y otro para identidad

CALENDARIO Y ESTADOS DONDE INICIA EL REGISTRO

La credencialización se desarrollará en dos etapas durante marzo. La primera comenzará el 2 de marzo en:

· Baja California Sur

· Campeche

· Hidalgo

· Estado de México

· Michoacán

· Nayarit

· Puebla

· San Luis Potosí

· Sinaloa

· Sonora

· Tamaulipas

· Tlaxcala

· Yucatán

· Zacatecas

La segunda etapa, a partir del 23 de marzo, incluirá:

· Baja California

· Chiapas

· Ciudad de México

· Colima

· Guerrero

· Morelos

· Oaxaca

· Quintana Roo

· Veracruz

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CREDENCIAL DE SALUD

· Permitirá atención médica sin afiliación previa

· Unificará registros del sistema nacional de salud

· Incluirá identificación biométrica

· Tendrá validez en múltiples instituciones públicas

TEMAS
Bienestar
Credenciales
Salud
Localizaciones
México
Organizaciones
Secretaría De Bienestar
IMSS
ISSSTE
Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

