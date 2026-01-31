Calendario de actividades de Artemis II: fechas clave de la misión tripulada que llevará astronautas a la Luna

La misión Artemis II marcará un hito en la exploración espacial al convertirse en el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. A bordo de la nave Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), cuatro astronautas realizarán un viaje de prueba alrededor de la Luna que permitirá validar sistemas críticos para futuras misiones, incluida Artemis III, que contempla el regreso de humanos a la superficie lunar. Además del vuelo tripulado, la NASA detalló cómo se realizará el despliegue de un satélite argentino durante esta misión, como parte de los objetivos científicos y tecnológicos asociados al programa. TE PUEDE INTERESAR: Artemis II llevará alrededor de la Luna imitación de órganos para estudiar la salud humana

¿QUÉ ES LA MISIÓN ARTEMIS II? Artemis II es un vuelo de prueba con tripulación que dará continuidad a Artemis I, misión no tripulada realizada para validar el desempeño del SLS y de la nave Orion en el espacio profundo. En esta ocasión, los astronautas confirmarán que todos los sistemas funcionen conforme a lo previsto con personas a bordo y en condiciones reales de misión. Mediante el programa Artemis, la NASA busca enviar astronautas a explorar la Luna, realizar descubrimientos científicos, i mpulsar beneficios económicos y establecer las bases para futuras misiones tripuladas a Marte. La misión contará con cuatro astronautas: - Reid Wiseman, NASA - Victor Glover, NASA - Christina Koch, NASA - Jeremy Hansen, Agencia Espacial Canadiense (CSA) ¿CUÁNDO SERÁ EL LANZAMIENTO DE ARTEMIS II? La NASA informó que aún no existe una fecha definitiva de lanzamiento, ya que el despegue depende de múltiples factores técnicos y ambientales, entre ellos: - Condiciones meteorológicas - Iluminación adecuada antes o después del atardecer - Trayectoria orbital hacia la Luna - Resultados de pruebas previas al vuelo Aunque el día más cercano considerado es el viernes 6 de febrero de 2026, existen ventanas de lanzamiento que se extienden hasta marzo y abril.

VENTANAS DE LANZAMIENTO DISPONIBLES Febrero de 2026 - Del 6 al 8 y del 10 al 11 de febrero - Ventanas nocturnas - Despegues entre 9:41 p.m. y 1:05 a.m. (hora local EST) - Duración aproximada de 120 minutos Marzo de 2026 - Del 6 al 9 y el 11 de marzo - Lanzamientos en horario nocturno - Ventanas de hasta 120 minutos Abril de 2026 - 1 de abril y del 3 al 6 - Ventana adicional el 30 de abril - Horarios vespertinos y nocturnos - Duración estándar de 120 minutos DESARROLLO INICIAL DEL VUELO ARTEMIS II El lanzamiento será similar al de Artemis I. Tras el despegue: - El SLS impulsará a Orion fuera de la atmósfera terrestre - Se desecharán los propulsores, paneles del módulo de servicio y el sistema de cancelación de lanzamiento - Los motores de la etapa central se apagarán y esta se separará Con la tripulación a bordo, Orion y la etapa superior ICPS orbitarán la Tierra dos veces para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas mientras aún se encuentran cerca del planeta.

ÓRBITAS INICIALES DE ORION Primera órbita - Altitud aproximada de 185 x 2,250 km - Duración de poco más de 90 minutos - Incluye el primer encendido de la ICPS Segunda órbita - Altitud de 185 a 74,000 km - Duración aproximada de 23.5 horas - Permite alcanzar la velocidad necesaria para el impulso hacia la Luna - Como referencia, la Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 km sobre la Tierra. ORION REALIZARÁ DEMOSTRACIÓN DE OPERACIONES DE PROXIMIDAD Tras alcanzar la órbita terrestre alta, Orion se separará de la ICPS. Antes de ser desechada en la atmósfera, la tripulación utilizará esta etapa como objetivo para una demostración de operaciones de proximidad, que incluirá: - Transición de control automático a manual - Maniobras de acercamiento y alejamiento - Uso de cámaras y ventanas de Orion para alineación - Evaluación del manejo de la nave y de sus sistemas Estas pruebas aportarán datos clave para futuras maniobras de acoplamiento y desacoplamiento en órbita lunar a partir de Artemis III. Durante el resto de la órbita terrestre, los astronautas comprobarán el desempeño de los sistemas de Orion, realizarán el retiro del traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación, evaluación de los sistemas de soporte vital, pruebas durante periodos de ejercicio y sueño y cambio entre modo de traje espacial y modo cabina. Estas verificaciones permitirán confirmar la capacidad de Orion para mantener condiciones seguras durante misiones prolongadas. COMUNICACIONES Y NAVEGACIONES EN ESPACIO PROFUNDO Orion también validará sus sistemas de comunicación y navegación: - Pruebas fuera del alcance del GPS y de la Red del Espacio Cercano - Evaluación temprana de la Red del Espacio Profundo de la NASA - Confirmación de enlaces para envío de datos, imágenes y comandos - Estos sistemas serán esenciales durante el viaje hacia y alrededor de la Luna. Tras completar las verificaciones, Orion realizará el encendido de motores para la inyección translunar (TLI), que permitirá salir de la órbita terrestre alta, para después iniciar un viaje de aproximadamente cuatro días hacia la Luna y alcanzar una trayectoria en forma de figura de ocho. Durante este trayecto, la nave se alejará más de 370,000 kilómetros de la Tierra antes de iniciar su regreso.