40 años del accidente del transbordador Challenger, aún está en la memoria colectiva la tripulación

“Diría que es un ejemplo perfecto de cómo un líder puede consolar y unir a una nación frente al dolor, frente a una tragedia”, ha asegurado en una entrevista con EFE el director de Asesores de Comunicación Pública y experto en Oratoria, Óscar Santamaría.

Para ese 28 de enero de 1986, además del despegue del Challenger, estaba programado el discurso anual sobre el Estado de la Unión, pero quedó pospuesto ante la urgencia de comparecer y dar explicaciones del accidente en el que habían fallecido los siete tripulantes.

TE PUEDE INTERESAR: Challenger: The Final Flight, Netflix muestra el “lado humano” del desastre del Challenge

Entre la desintegración de la nave y la comparecencia de Reagan pasaron aproximadamente seis horas.

“Era consciente de que el país estaba desconcertado y entristecido. Sabía que todo el mundo había presenciado el trauma al mismo tiempo. Cuando dispararon contra John F. Kennedy, la mayoría de la gente no vio las imágenes hasta pasados unos días (...) Todos vimos explotar el Challenger al mismo tiempo y nuestros hijos estaban viéndolo por la televisión”, declaró Peggy Noonan, la redactora de los discursos de Reagan, en una entrevista en 2024 en Firing Line.

LA PRIMERA TRAGEDIA TELEVISADA

Según Noonan, el desastre tenía “repercusiones” y Reagan las tenía que abordar: “Eso es lo que hace un verdadero líder”. Aunque antes ya había habido otros accidentes espaciales, la catástrofe del Challenger fue la primera tragedia televisada y en la que además iba la primera civil, Christa McAuliffe, una maestra ganadora de un concurso nacional para poder formar parte del vuelo.

En menos de cinco minutos, Reagan se dirigió a los familiares de las víctimas, a los niños, a los trabajadores de la NASA y al pueblo estadounidense en general; pero también a la Unión Soviética, en un contexto de plena carrera espacial durante la Guerra Fría.