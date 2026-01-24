Artemis II llevará alrededor de la Luna imitación de órganos para estudiar la salud humana

MIAMI- La misión tripulada Artemis II, que este año dará la vuelta a la Luna, estudiará los efectos en humanos de la microgravedad y la radiación del espacio profundo mediante el uso de “órganos en chips”, del tamaño de una memoria USB, que imitan el funcionamiento de órganos humanos reales. Células de los cuatro astronautas de Artemis II -los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen- estarán dentro de los chips de esta investigación conocida como AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response). TE PUEDE INTERESAR: Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna “AVATAR nos permite imitar los órganos individuales de los astronautas, y Artemis II marcará la primera vez que este tipo de dispositivos se pruebe fuera de los cinturones de Van Allen o lejos de la Estación Espacial Internacional (EEI)”, manifestó en una rueda de prensa Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA. El viaje de Artemis II, con una duración de 10 días y cuya ventana de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de Florida se abre el próximo 6 de febrero, supondrá la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17 de 1972, esta vez a bordo del potente cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion. Los “órganos en chips” que llevará la misión podrían predecir cómo una persona responde a distintos factores de estrés, como la radiación o tratamientos médicos, incluidos los farmacológicos.

“Evaluaremos si podemos utilizar estos avatares de astronautas como herramientas para medir y predecir la respuesta humana a los factores de estrés del espacio profundo”, precisó el jefe de la Dirección de la Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración. Fabricados con células humanas, estos chips imitan la estructura y las funciones de tejidos y órganos humanos como los pulmones, el corazón, el páncreas o el hígado, y pueden conectarse entre sí para simular sistemas fisiológicos completos, como el sistema circulatorio. La microgravedad y la radiación pueden acelerar cambios asociados a enfermedades, como la aterosclerosis o la pérdida ósea, que en la Tierra tardan años en manifestarse, lo que permite a los científicos estudiar estos procesos de forma mucho más rápida. Durante la misión, que será fundamental para avanzar a Artemis III, que prevé devolver astronautas a la superficie lunar, los chips viajarán junto a la tripulación dentro de equipos autónomos que mantendrán las condiciones ambientales necesarias para el experimento. Al estar fabricados directamente con células humanas, los «órganos en chips» se consideran modelos más representativos y precisos para comparar datos científicos y biomédicos y para comprender cómo el cuerpo humano se adapta a las condiciones del vuelo espacial y a otros entornos extremos.